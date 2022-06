Director de Joker confirma secuela con Joaquin Phoenix

Después de muchos rumores e incertidumbre, el director y guionista de la película nominada al Óscar, Joker, Todd Phillips, ha compartido una imagen en su cuenta oficial de Instagram donde confirma la secuela, con Joaquin Phoenix de regreso en el papel principal.

En la primera fotografía, se nos muestra el guión de Guasón 2, cuya portada es roja, y muestra un subtítulo, Joker. Folie à deux. Las últimas tres palabras significan literalmente “locura de dos”, y de acuerdo con Wikipedia, se trata de un síndrome psiquiátrico “en el que un síntoma de psicosis (particularmente una creencia paranoica o delirante) es transmitida de un individuo a otro”.

El guion lleva la fecha de 18 de mayo de 2022 y ha puesto a muchos fans a especular si podría estar adelantando este título que veremos a la compañera del Joker, Harley Quinn.

Junto a la imagen, tenemos una fotografía de Joaquin Phoenix, quien se alzó con el premio a Mejor Actor en los Óscar por su papel como Arthur Fleck, la identidad del Joker en esta película. El actor se puede ver en blanco y negro, con lentes oscuros y un cigarro en la boca, revisando lo que debe ser el mismo guión.

El Joker es la película basada en personajes de superhéroes con mejor recepción por parte de la crítica, habiendo ganado el Óscar a Mejor Actor (Phoenix) y Mejor Banda Sonora Original (Hildur Guðnadóttir), y estuvo nominada en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido.

En octubre de 2021, Phoenix habló con The Playlist y puso en duda que la secuela fuera a ocurrir, pero también dijo que desde que estaban trabajando en el set, él y Phillips tuvieron ideas de hacia dónde podía ir la historia: “Quiero decir, no lo sé. Desde que estábamos filmando, empezamos a ... ya sabes, este es un tipo interesante. Hay algunas cosas que podríamos hacer con este tipo y podríamos [explorar] más. ¿Pero en cuanto a si realmente lo haremos? No sé.”