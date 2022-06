El Luchito: el actor con Síndrome de Down que la rompe en la nueva teleserie “La ley de Baltazar”

Este martes se estreno la nueva teleserie de Mega “La ley de Baltazar” en donde actores reconocidos volvieron a la pantalla chica para demostrar su talento. Sin embargo, un personaje llamó totalmente la atención de los televidentes y fue Luis Rodríguez, el Luchito.

El actor con Síndrome de Down, que de acuerdo al sitio Educación 2020 es asistente en educación de párvulos, da vida al hijo de Cristina Moya (Francisca Imboden).

En el primer capítulo de la producción se pudo ver al talento siendo el protagonista de una cómica escena en las calles de Cochamó, esto tras difundir la noticia de que a Baltazar -interpretado por Francisco Reyes- le había dado un infarto.

A raíz de esta situación, Luis habló con Página7 sobre su debut en las teleseries y comentó que “estoy muy feliz de estar acá con un equipo muy grande, y encantado de participar en la nueva teleserie”.

Luego, adelantó un poco de lo que será su papel en “La ley de Baltazar”: “Mi personaje quiere ser más autónomo en la teleserie, quiere salir de una rutina. Quiere ser más libre, salir, hacer más cosas, pololear, o lo que sea. Nosotros somos parte del país”.

“Somos capaces de hacer millones de cosas”

En la conversación, Luchito comentó que quiere dar un mensaje a los televidentes a través de este personaje, y aclaró que lo recibieron como uno más del equipo.

“Ha sido un regalo tremendo. Nos hemos hecho muy amigos y hemos aprendido el uno del otro”, comenzó a decir sobre su relación de amistad con su compañero de elenco, Gabriel Cañas.

“Ha sido un placer y me parece increíble, no solo por la inclusión de personas con síndrome de down, sino que se empiece a entender que son autónomas, y el Lucho es el fiel reflejo de eso. Es un profesional, un colega igual que uno”, explicó.

Además, aconsejó que vean la producción “hasta el final, está muy buena la historia. Vívanla con alegría y amor para todos”.

Finalmente, le mandó unas palabras a los seguidores del área dramática de Mega: “Por favor, que aprenda la sociedad chilena que las personas con síndrome de down somos capaces de hacer millones de cosas. Ese es el mensaje que quiero dar”, concluyó.