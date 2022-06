Helhue Sukni dio el secreto que le sirvió para bajar de peso: “Dejen el copete”

Helhue Sukni reapareció en las redes sociales durante esta semana para comentar lo feliz que se encontraba tras obtener resultados de su estricta dieta para bajar de peso.

La abogada compartió un registro en su cuenta de Instagram, en donde comenzó diciendo que “les quiero contar algo, he bajado de peso, estoy en una dieta estricta (...) la dieta dice relación con no tomar alcohol en la semana, solo el viernes, y no tomar bebidas, solamente aguas”.

Asimismo, mostró que estaba utilizando un pantalón que hace dos años no se podía poner, ya que no le quedaba. “Me están quedando buenos, apretaditos, pero estoy más flaquita”, agregó Helhue en la plataforma web.

Finalmente, dio su mejor consejo para lograr bajar esos gramos que la acomplejaban. “¿Saben cuál es la papa para que dejen de engordar? El copete, dejen el copete”.

Acá te dejamos el “Video de la dieta”: