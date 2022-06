José Antonio Neme recordó accidente que sufrió Paty Maldonado: “Yo reclamé que no pusieran columpios en este programa”

Durante la emisión de este miércoles de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme y Karla Constant tuvieron unos minutos para promocionar la nueva teleserie de Mega “La Ley de Baltazar”, y entre medio el animador lanzó una confesión sobre una expanelista del espacio.

Todo comenzó cuando en el estudio de televisión pusieron una interesante escenografía que trajo recuerdos a la cabeza de Neme: el accidente que tuvo Paty Maldonado en el 2017 junto a otro exrostro del canal, José Miguel Viñuela.

“Bueno, pese a que yo reclamé que no pusieran columpios en este programa...”, comentó en tono de broma el comunicador. “Porque a mí no me va a columpiar nadie en este programa, se lo digo inmediatamente”, agregó.

Sin embargo, su comentario no terminó ahí, ya que mencionó que extraña la presencia de la “Maldo” en el programa.

“Yo echo de menos a la Paty Maldonado”, finalizó José Antonio Neme.

Acá te dejamos el momento: