“Yo igual me hubiera echado”: Pamela Díaz justificó su salida de Chilevisión porque “merecía eso”

Pamela Díaz entregó anoche detalles de su salida de Chilevisión, la cual consideró justa por parte de los ejecutivos del canal.

En entrevista con “Pero con respeto”, la empresaria y ahora exitosa influencer reconoció a Julio César Rodríguez que su desvinculación del canal, donde participó en varios proyectos televisivos, fue justa considerando que cuando le fue comunicada por los ejecutivos de la señal privada no estaba haciendo nada.

Su respuesta llegó de la mano de la consulta que Rodríguez le hizo respecto de “¿cómo ha sido esto de reconvertirse a la redes sociales y poder vivir de esto?”.

La salida de Pamela Díaz de CHV

“Es que partió mucho tiempo, cuando yo estaba en CHV. Partí acá, cuando me echan de este canal, pero los quiero mucho”, inició la mediática, quien en ese momento sinceró los verdaderos motivos de su alejamiento del canal.

“¿Sabís (sic)? Merecía que me echaran. Yo igual me hubiera echado. Sí, estuve muy bien echada, merecía eso”, afirmó Díaz, quien en aquella época no tenía en carpeta participar de ningún proyecto de programa en la señal.

“Sino iba a hacer nada, cómo me iban a seguir pagando. Si yo también tengo una empresa y también echo a la que está ‘hilando baba’. Bueno, es lógico. Fue justo”, explicó la figura televisiva, quien en aquella época empezó a probar con contenidos digitales en un proyecto del canal, pero que “no salió en pantalla”.

“Después de eso, antes de eso, yo empecé con el tema digital. Había hecho unos programas chicos aquí en digital”, explicó Díaz, quien por un tiempo debió aplazar sus proyectos personales en las plataformas digitales debido a que por contrato con el canal no podía hacer videos para su canal de Youtube.