“He vivido varias relaciones tóxicas”: Cata Pulido confesó tortuoso pasado sentimental

La actriz Catalina Pulido realizó una dura confesión en el programa “Podemos Hablar”, que grabó para Chilevisión y que será emitido este viernes, donde señaló que ha tenido varias relaciones tóxicas durante su vida amorosa.

Según se verá en el cuarto capítulo, Pulido lo pasó bastante mal con sus relaciones de pareja, sufriendo violencia física y psicológica.

“Yo he vivido varias relaciones tóxicas, desgraciadamente. Creo que por primera vez en mi vida estoy viviendo una relación sana. Yo tuve una relación de violencia física, psicológica, emocional, económica y fue bastante traumático”, señaló la animadora y expanelista del programa “Intrusos”, en La Red.

Además, le confesó al conductor Jean Philippe Crettón, que, a pesar de ser “muy joven” cuando pasó por la crisis sentimental, que terminó con el término del fallido romance, “yo sigo relacionada a esa persona eternamente por razones obvias”, dando a entender que sería el padre de su hijo.

Ante las preguntas de Crettón, la amiga y compañera de Patricia Maldonado en el canal de Youtube “Las Indomables”, reconoció responsabilidad en la situación que le tocó vivir, puesto que también estaba “enferma”.

“Yo también estaba enferma en ese minuto, yo también estaba como dependiendo de esa persona, o sea, es un círculo vicioso ¿cachai? En una relación tóxica no puede existir uno solo”, concluyó Catalina.

El programa se emitirá el viernes por Chilevisión y tendrá al periodista Rafael Cavada y Tamara Acosta dentro de los invitados, entre otros.

Ocasión donde la ex “Los 80″ y “Soltera otra vez” contará sobre sus problemas de depresión.

“Mucha gente cree que la depresión no es real”

“A mí me diagnosticaron hace 20 años (depresión) y en esa época, el tema era súper escondido, súper tabú, o sea, uno era loca (...) es complicado expresar y entender lo que una persona con depresión siente. Mucha gente cree que la depresión no es real que es un estado de ánimo y muchas veces te dice, pon algo de tu parte, vamos po’, sí tú puedes, vamos adelante. Y no es así, o sea, uno realmente no puede poner de su parte”, señaló.