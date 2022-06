Insólito consejo de periodista de T13: sugirió que apagaran la televisión

Belén Ramírez, es el nombre de la periodista digital de T13 que durante esta mañana se encontraba compartiendo una serie de consejos para lograr un mayor ahorro de energía. Sin embargo, hubo uno que llamó mucho la atención del público.

Todo comenzó cuando la comunicadora dijo que “todo lo que sea con ahorrar dinero es bastante importante y nos ayuda, sobre todo ahora, considerando la inflación” y destacó una nota del sitio web de la casa televisiva.

Posteriormente, la comunicadora comentó que “uno de los tips fundamentales, dicen los expertos, es apagar las luces que no estemos usando en la casa. Por ejemplo, si no estamos en la pieza y tenemos la luz prendida, hay que apagarla; si no estamos viendo el televisor, apagarlo”, lanzó.

Luego, Belén tuvo que explicar rápidamente a qué se refería y agregó que “los cargadores de los celulares muchas veces no los estamos usando, los dejamos enchufados, y eso también consume bastante energía. También recomiendan utilizar ampolletas led y aprovechar al máximo la luz natural”.

Con respecto a la calefacción en los hogares durante este invierno, aconsejó: “Es muy importante cubrir los espacios. Hay muchos hogares que tienen un sistema de aislamiento no muy bueno, y el calor se escapa. Entonces hay que agarrar un poco de ropa y cubrir dejado de la puerta, los bordes de las ventanas, y así evitar que el calor de vaya”, concluyó la periodista.