Jorge Rivas vuelve a las redes sociales a decir que ya no es el “Niño Poeta”: “Soy una persona más relajada”

Jorge Rivas es el nombre real del “Niño Poeta”, quien apareció en televisión hace varios años donde se ganó el reconocido apodo. Hoy volvió a ser noticia tras negar ciertas características que le atribuyó la misma gente.

Mediante una conversación en el canal de YouTube del comediante Claudio Michaux, la personalidad contó lo mucho que ha cambiado desde la entrevista en el 2018.

“Me llega personas que me escriben en mi Instagram y te escriben un poema y te confiesan todos sus problemas de una forma muy profunda. Yo, sinceramente, estoy pensando en dejar de ir a la universidad y hacer un consultorio sentimental y cobrar, porque me haría millonario”, contó.

Asimismo, Jorge aseguró que ya no es ese mítico personaje de memes que creó para la prensa, sino que ha medida que fue creciendo se convirtió en un adolescente “muy zurdo”.

“Nunca he sido el niño poeta, soy Jorge Rivas y tengo gustos muy distintos a los que tiene el niño poeta. Soy una persona más relajada, de hecho yo hasta forzaba la voz cuando iba a ciertos programas a hablar hue...”, agregó.

La política, garabatos y Gabriel Boric

Jorge confesó que ahora le interesa mucho más la política. “La sociedad en la que vivimos hoy día tiene un olor a meterse con la prima y militar en la UDI, que la verdad no se lo saca nadie. Una sociedad tan machista, que la mujer no puede hacer esto, etcétera. Yo pienso que todos los humanos somos iguales”, sostuvo.

Por otra parte, aseguró que su vocabulario se basa en “malas palabras”, en donde 7 de cada 10 son garabatos. “Mi mamá perfectamente lo puede confirmar”, aseveró.

Esta confesión hizo que el animador del espacio le dijera que se soltara, pero él se negó. “No le podí sacar la madre a medio mundo”, argumentó.

Sin embargo, soltó un “ñuñoínos conch…”, ya que el tema salió varias veces a la palestra en el canal de YouTube.

“A mí me molesta decir que soy progresista, porque lo pueden como ‘progre’ y eso es ñuñoíno (...) soy de Pedro -Aguirre Cerda- una comuna que no conoce nadie, que tiene de alcalde a un doctor que andaba con una micro y que va a poner una panadería popular”, expresó.

En otras declaraciones, la personalidad comentó que el Presidente Gabriel Boric también es un “niño poeta”, y esto es porque “Boric si no me equivoco le escribe hasta poemas a la Irina. Yo le digo ‘La Irina’ y soy un pobre hu… ella es la Primera Dama”.