La ex de Gerard Piqué graba una docuserie para hablar de su relación

Al drama que se ha convertido la separación de los famosos Shakira y Gerard Piqué, se suma la ex del futbolista, Nuria Tomás, quien promete contar todo lo que vivió durante su noviazgo con el padre de los hijos de la cantante colombiana.

Shakira de 45 años de edad y Piqué de 35, trataron por todos los medios de llevar su separación de la manera más discreta, pero los rumores se intensificaron y tuvieron que salir al paso a confirmar mediante un comunicado la ruptura de la relación.

Nuria Tomas que fue la novia de Piqué antes de Shakira, realizó la serie sobre su vida que estará disponible en su página web y en la que indudablemente contará parte de los amores que vivió con el futbolista.

“Hola, soy Nuria Tomás. No sé cómo he llegado a acabar rodando mi propia serie”, empieza diciendo en el tráiler y añade: “Tuve dos puntos de inflexión en mi vida, en mi adolescencia. A los 21 años me pasó algo que cambió completamente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí y ahí empecé a ser otra”.

El atractivo de la docuserie, Piqué

Con el tema de la separación de Shakira y Piqué, el hecho que Nuria hable de los intríngulis de su relación con el futbolista hace más atractivo esta docuserie.

“Apareció un amigo mío en mi vida, que hasta entonces había sido mi amigo, y nos convertimos en pareja”, en clara referencia al padre de los hijos de la cantante colombiana.

“Historias hay miles y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme cómo me siento hoy, en mi mejor momento”, asegura Tomas.

Al final de su presentación agrega: “Si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien para lo que sea que quiera cambiar en su vida, habrá valido mucho la pena”.

¿Quién es Nuria?

Según la revista Cuore, Nuria pertenece a una familia acomodada de Barcelona ya que su padre es el dueño de una empresa muy conocida de embutidos: Enrique Tomás.

Conoció a Piqué cuando los dos eran unos veinteañeros y estuvieron juntos hasta 2010, año en el que este empezó su relación con Shakira.

“Es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor. Hace años la herida está cerrada”, decía en una entrevista sobre el futbolista en el año 2017.

Nuria ya está casada con Agus Puig Gibernau con quien además tiene un bebé y está embarazada del segundo.