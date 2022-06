¿Se separó Claudia Conserva del Pollo Valdivia?: esta fue la respuesta de la animadora

La animadora de TV+ Claudia Conserva, tuvo que salir al paso de los rumores de su nuevo divorcio con Juan Carlos “Pollo” Valdivia.

La pareja de comunicadores hace ya varios años, sufrió un quiebre, pero que después se subsanó, con un nuevo matrimonio.

En “Milf”, mientras comentaban la separación entre Gerard Piqué y Shakira, la hermana de la animadora, Fran Conserva hizo un alcance: “Bueno, tú estás muy al nivel de Shakira porque el fin de semana estuvo el live de Ceci Gutiérrez y fíjate que yo me metí a sapear y obvio me equivoqué porque quería entrar con mi Instagram falso, pero no lo logré y dijo ‘oye, llegó la fran’ y toda la gente preguntaba por tu divorcio”.

“Bueno, pero eso pasó hace muchos años”, le contestó Claudia, a lo que su hermana se apuró en aclararle que preguntaban por un actual supuesto quiebre.

“No, pero dicen de ahora, entonces la Ceci dice bueno, preguntémosle a la hermana porque ya obvio que me habían visto que estaba, yo soy como la hermana de Shakira y lo desmentí”, dijo Fran Conserva.

“Muy bien hermana. Es un secreto, un secreto que tenemos que guardar acá”, cerró entre risas Claudia Conserva.