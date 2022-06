Tras finalizar el juicio, Amber Heard recibe propuesta de matrimonio de hombre de Arabia Saudita

El polémico juicio que enfrentó Amber Heard con Johnny Depp parece haberle traído una nueva oportunidad en el amor, luego de recibir una propuesta de matrimonio.

Todo el mundo merece una segunda oportunidad y aunque la actriz fue duramente criticada y llevada al paredón tras hundir la vida y la carrera de su ex esposo con sus mentiras, un hombre estaría interesado en acompañarla hasta que la muerte los separe.

Recordemos que la intérprete de Mera en Aquaman perdió el juicio contra Depp, por lo que deberá pagarle más de 10 millones de dólares por daños y difamación.

Tras conocer el fallo la famosa lo ha calificado como “decepcionante” y un “revés para los derechos de las mujeres”.

¿Quién es el hombre que desea casarse con Amber Heard?

Según algunos medios internacionales, se trata de un hombre de Arabia Saudita, quien aprovechó el momento por el que está pasando Heard para “tenderle una mano” y proponerle matrimonio.

El pretendiente se le declaró con mensajes despectivos hacia el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ y mostrándose como su única oportunidad.

“Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Eres una bendición pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo”, reza el mensaje que le envió a sus redes sociales.

La particular propuesta de matrimonio se volvió viral rápidamente y aunque muchos lo han calificado como un lindo gesto, otros lo tildan de ridículo.

“Que papelón el de este hombre”, “Se casan y te arruina la vida”, “Hay hombres que no aprenden”, “Que ridículo”, comentaron.

Mientras tanto, Heard se ha dedicado a su hija mientras sigue buscando la manera de voltear el veredicto final pues según comunicó su abogada no posee el dinero para el pago de la indemnización.