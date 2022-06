La revelación de Pablo Mackenna que impactó a todos en “PH”

El ex “CQC” Pablo Mackenna será uno de los invitados de esta noche a “Podemos Hablar”, donde revelará cómo nació la relación con su mejor amiga.

Iniciando la conversación sobre las relaciones tóxicas, Mackenna precisó que él pensaba haber tenido varias de estas características: “eran relaciones muy intensas en que solucionábamos las cosas mal”.

Pero quiso rescatar una historia que lo relaciona con la que hoy es su mejor amiga. En un comienzo fueron novios y recuerda que “al año y medio de estar con ella, yo no podía más, estaba harto”.

Mackenna le dice que “esta relación no da para más” y ella le contesta que hay un problema porque “para que dos personas estén juntas tienen que estar de acuerdo, para separarse también y yo, no estoy de acuerdo”.

Pablo Mackenna

En ese momento los otros invitados empezaron a reír para después escuchar como Pablo reconocía que “ella estuvo tres años conmigo y yo un año y medio”.

La anécdota no se quedó sólo ahí, porque el poeta recuerda que para él la relación había terminado y que por lo mismo él estaba en su casa, con otras mujeres y su ex “llegaba por la ventana, se metía, llegaba hasta los pies de la cama y me decía, ‘Hola mi amor ¿qué haces con esa cualquiera, en la cama?’, entonces me llegaba un combo, la chica se levantaba, se iba corriendo y yo decía ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo?”.

“Hasta que a los 3 años, me dijo, ya ahora sí, ahora estoy de acuerdo, podemos pelearnos y hasta el día hoy es mi mejor amiga”, reveló.