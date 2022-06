Rocio Marengo se descargó con todo tras fuerte acusación contra su hermano: “Acá no hay mala gente”

Medio argentinos nuevamente encendieron las alertas en el mundo del espectáculo, esto luego de hablar sobre Alejandro Agustín Marengo, hermano de Rocío Marengo, tras ser protagonista de una confusa situación en Argentina.

El familiar de la actual rostro de CHV estaría siendo acusado de robar una avioneta, esto luego de que la Policía Bonaerense registrara su campo en Teniente Origone, Bahía Blanca, el pasado miércoles 8 de junio.

Según la información entregada por una fuente policial a Infobae: “Se lo allanó por el hurto de una avioneta en la localidad de Pigüé. Se investigó y se estableció que la avioneta estaba en el campo de Marengo”.

Tras la orden de allanamiento se pudo recuperar la nave, y además otros objetos, entre ellos una camioneta Toyota y una serie de armas.

Asimismo, en el recinto detuvieron a tres empleados y el protagonista, Alejandro, el empresario agropecuario y figura en la AFIP dentro de los rubros de cría de ganado, quedó en calidad de imputado por el delito de hurto.

Las palabras de Marengo

A raíz de esta situación, Rocío Marengo se tomó un minuto para escribir un mensaje en sus redes sociales: “No conozco mejor tipo y amigo que mi hermano. Podría hablar mil horas de él. Lo admiro y amo con locura”.

“Lamento que hoy estén ensuciando a un laburante. El avión no es robado. Entendiendo que venda la historia, pero acá no hay mala gente. Busquen por otro lado. Obvio que es un tema de mi hermano, pero como me nombraron a mí, algo tengo que decir. Besos”, remató a través de una historia de Instagram.