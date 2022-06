Sabrina Sosa reveló detalles de su separación con Claudio Valdivia: “No me sentía segura”

La modelo brasileña Sobrina Sosa, expareja de Claudio Valdivia habló por primera vez respecto a los motivos de su quiebre, con el exchico reality y hermano de Jorge Valdivia.

“Estuvimos ocho años juntos y llevo tres años más o menos separada y fue re difícil, al principio me costó tomar la decisión y tener la fortaleza de hacer el cambio”, afirmó.

En entrevista con Julio César Rodríguez en el late “Síganme los buenos”, la influencer reveló el duro momento que le tocó vivir, asegurando que no lo pasó nada bien en lo personal y no se sentía contenta consigo misma.

“Me sentía fea, no me sentía segura. Hoy siento que tengo el mundo por delante...”, afirmó respecto a la drástica decisión que tomó, aunque señaló que no fue fácil, porque Claudio no quería terminar la relación.

“Él no estaba de acuerdo que nos separemos, entonces (tuve que) hacerle entender de que no estábamos bien, porque si uno está mal y si lo estoy viendo, no importa que no lo veas. Importa que yo estoy sintiendo algo y también eso cuenta”.

Sabrina reveló que la separación no fue de un día para otro y que tuvieron muchas conversaciones antes de concretar el término, pero ella estaba convencida que era lo mejor para ambos.

“Fue como seguir un poco mi instinto y mi intuición, de que iba haber algo mejor”.

Sabrina Sosa

Dijo que tuvo que ir a terapias, porque estaba con muchos problemas de autoestima y no veía posible que podría existir una vida mejor para ella. El puntapié inicial para terminar fue reconocer que había cambiado mucho su esencia como mujer producto de la relación y se estaba “apagando”.

“En la relación yo fui cambiando y ni siquiera estaba al cien en nada, ni en mi pareja, ni mi trabajo. Lo único que estaba al cien era como mamá, pero ni siquiera como mujer. Me sentía fea, no me sentía segura y sentía que iba todo hacia abajo. Hoy siento que tengo el mundo por delante y ese cambio de actitud me trajo muchas puertas que se han ido abriendo”, reveló radiante.

Y fue tanto su cambio, que Sabrina cree que a Claudio no le va a gustar mucho la nueva actitud de la modelo, con quien reconoce que no tienen mucho relación. El contacto es solo por su hijo Gaspar.

“Ojalá encuentre una buena mujer”

“No sé si le gusta esta nueva Sabrina, ojalá le guste, porque en verdad si yo estoy bien, mi hijo también lo está, y además porque estuvimos muchos años juntos, por eso que más quisiera que ver a la otra persona bien. Una de las cosas que le dije es que ojalá encuentre una buena mujer, porque siento que eso le va a aportar algo a mi hijo”, finalizó.

“Todavía creo que puedo encontrar el amor para toda la vida, espero encontrarlo”, cerró.