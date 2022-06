Acaba de estrenar “Garra”, su nueva cinta en Netflix: las 10 mejores películas de Adam Sandler según IMDb

Recientemente Netflix estrenó “Garra”, la nueva película de Adam Sandler y la cual ha conseguido positivas críticas en Estados Unidos.

La cinta cuenta la historia de un desafortunado cazatalentos de básquetbol, el cual encuentra un jugador excepcional en España y que se dispone a demostrar que pueden triunfar en Estados Unidos.

El filme ha logrado positivos comentarios en la crítica norteamericana y Sandler nuevamente fue destacado por los especialistas, tal como consiguió en 2019 con la aplaudida Diamantes en bruto.

Dentro de ese marco, te dejamos las 10 mejores películas de Adam Sandler según IMDb.

Cabe mencionar que el sitio web es la mayor base de datos de internet que cada día recibe los votos y evaluaciones de los aficionados, los cuáles califican las diferentes producciones que existen.

10 mejores películas de Adam Sandler

10.- Hotel Transilvania 2 (6,6)

Drácula y sus amigos intentan que su nieto medio humano, medio vampiro saque al monstruo que lleva dentro para hacer que Mavis deje el hotel. Se encuentra en Amazon Prime Video y Netflix

9.- Como si fuera la primera vez (6,8)

Henry Roth es un hombre con miedo al compromiso hasta que conoce a la bella Lucy. Se gustan y Henry cree que finalmente ha encontrado a la chica de sus sueños, hasta que descubre que ha perdido la memoria a corto plazo y olvida todo lo que ha pasado cada día. En HBO Max y Netflix.

8.- The Meyerowitz Stories (New and Selected) (6,9)

Una familia separada se reúne en la ciudad de Nueva York para celebrar el trabajo artístico de su padre. Se encuentra en Netflix.

7.- La mejor de mis bodas (6,9)

Robbie es cantante y Julia, camarera, y los dos están comprometidos... pero con la persona equivocada. La fortuna intervendrá para ayudarles a descubrirse el uno al otro. En HBO Max y Amazon Prime Video.

6.- Hotel Transilvania (7,0)

Drácula, que dirige un complejo turístico de alto nivel alejado del mundo humano, se pone en modo sobreprotector cuando un chico descubre el complejo y se enamora de su hija adolescente. Disponible en HBO Max

5.- Happy Gilmore (7,0)

Un jugador de hockey rechazado pone sus habilidades en el campo de golf para salvar la casa de su abuela.

4.- Embriagado de amor (7,3)

Un vendedor con problemas psicológicos entabla una relación romántica con una mujer inglesa, al tiempo que es extorsionado por una línea telefónica caliente. Se encuentra en HBO Max

3.- Garra (7,3)

Un cazatalentos de baloncesto fracasado descubre a un fenomenal jugador de baloncesto callejero mientras está en España y ve la oportunidad de volver a la NBA. Disponible en Netflix

2.- Reign Over Me (7,4)

Un hombre que perdió a su familia en el ataque del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York se encuentra con un antiguo compañero de la universidad. Reavivar la amistad parece ayudarlo a recuperarse de su dolor.

1.- Diamantes en bruto (7,4)

En el distrito de los diamantes de Nueva York, Howard Ratner, el joyero de los famosos, debe pagar una importante deuda. En Netflix.