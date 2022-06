Helhue Sukni se leyó las cartas del tarot mientras carreteaba: “No pregunté por el amor”

Helhue Sukni salió a carretear con sus amigas y como acostumbra a hacer compartió todos los detalles de esta salida de viernes en sus redes sociales, en donde reveló que en medio de noche se leyó las cartas del tarot.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada mostró el restaurante en el cual estaba compartiendo con sus amigas, pero el personaje que se robó la película fue Allan Seelenberger, un tarotista que estuvo presente en el local.

“Yo no me leo las cartas, porque no trae buena suerte, se echa a perder la suerte, pero él trajo las cartas mágicas que son egipcias y pregunté lo que más me importa en la vida, cuánto le quedan a mis papás y cómo van a estar mis hijas”, contó.

Posteriormente, la profesional aclaró que “no pregunté por el amor, no me interesa, lo he pasado tan mal, que no me importa”.

“Pregunté por mis papás y por el futuro de mis hijas. Fue un buen futuro, porque lo mejor que tengo en mi vida son mis padres y mis hijas”, agregó.

“Allan es maravilloso, me vio las cartas y me cayó la raja”, concluyó el relato de Helhue.