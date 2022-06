Pamela Lagos revela los duros momentos que vivió junto a su esposo tras grave enfermedad

Pamela Lagos participó del último capítulo de La Divina Comida, junto a Evelyn Matthei, Jordi Castell y José Andrés Murillo.

En el programa de CHV, la sicóloga contó sobre los duros momentos que han vivido con el cáncer que afectó a su esposo Felipe Vásquez.

Tras ser consultada por el fotógrafo sobre dicho tema, Lagos afirmó que “yo tenía 7 meses y a Pipe le descubrieron una leucemia linfoblástica aguda, pero el problema es que cuando se la descubrieron él ya estaba muy grave, el 89% de su sangre era cáncer”.

Sobre cómo le detectaron la enfermedad a su pareja, la sicóloga señaló que fue de forma “aleatoria”, indicando que le pidió a su esposo que se realizara algunos exámenes, debido a que estaba bajando de peso sin razón alguna.

“Me dan los exámenes, ese día viajábamos a Conce porque era la última vez que yo iba poder viajar porque yo estaba muy embarazada. Estábamos en el aeropuerto y al Pipe lo llaman del laboratorio que algo había salido muy mal y que tenía que irse ahora a repetir este examen”, relató.

Luego que su esposo le contara esto, ella le escribió a una prima que es médico. “Me dice: ‘llévatelo a la clínica ahora’. Yo no, vamos a Conce. ‘Bájate del avión’, y me dice: ‘no va a llegar a Conce, bájate’”.

El tratamiento

Luego de este hecho, su esposo estuvo en tratamiento durante ocho meses y que ella lloró mucho, hasta que uno de sus hermanos le dijo que se preocupara que su hijo tuviera un padre, por lo que fue ella a hablar con su cónyuge.

“Me paré frente a este vidrio y le dije, mira hue..., yo no soy fea, soy inteligente y esta cabra chica va a ser exquisita, si tú no sales de acá en algún momento yo voy a conocer a alguien más y ella le va a decir papá a alguien más. Se para y me dice ‘yo no me voy a morir’”, relató.

Tras esto, afirmó que “nos reímos, lo pasamos chancho, Pipe me invitaba a comer a su burbuja todos los viernes, nos podían una mesita las enfermeras y comíamos a través del vidrio y hacíamos salud”.

Posteriormente, la sicóloga contó que su esposo tuvo una recaída durante la pandemia. “Ni te cuento”, señalo agregando que tuvo un trasplante de médula.

“Hemos aprendido a estar juntos, aprendimos a disfrutar que el Pipe bajaba con su cosita de la quimio y nos íbamos a tomar un café y lo disfrutamos. Cuando aprendes a disfrutar de estar con otro, puedes disfrutar donde sea”, concluyó Pamela Lagos.