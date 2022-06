Chris Evans comparte fotos con su mascota y demuestra que tiene una personalidad bondadosa

La fiebre de Chris Evans

¿Quién no ama a Chris Evans? Simplemente parece imposible no caer rendida a los pies de este actor. No solamente es por su atractivo físico (aunque no mentiremos que ayuda muchísimo), es sobre todo por su actitud.

Es uno de los actores más dulces del medio. Siempre con una sonrisa en el rostro, una palabra amable, y un gesto que desarma a cualquier persona. Por eso es que la fiebre de Evans no no cesa a pesar del tiempo.

No es solamente un cuerpo musculoso y una cara bonita; también es una personalidad bondadosa, divertida y muy talentosa. Eso hace que nos haya robado el corazón profundamente, y ¡no podemos amarlo más!

Chris Evans y Dodger

Meses atrás, Chris Evans abrió su cuenta de Instagram. El famoso no sube demasiado de su vida privada, sin embargo, sí nos muestra en casi todas sus publicaciones el amor que siente por su querida mascota.

Todos los que tenemos perros podemos sentirnos inmediatamente identificados con la relación que mantienen Chris y Dodgers. La unión con estos pequeños peludos se convierte en una difícil de explicar a quienes no lo han vivido.

Pero entendamos o no este tipo de conexiones, es un hecho que la ternura de estos dos han ganado una gran popularidad. Tenemos al actor cuidando a su perro en las etapas más difíciles, pero también disfrutando de estar echados y descansando.

1.- Al parecer Dodger también sucumbe ante los encantos de Chris Evans

Esto es algo que nadie puede culpar.

Chris Evans

2.- Nada como una selfie con nuestras mascotas

Y Dodger se robó una vez más las cámaras.

Chris Evans

3.- Nadie puede resistir a las fotos de los perros echando flojera

Todos los dueños de perros pueden confirmar que tiene sus teléfonos repletos de este tipo de fotos, ¿o no?

Chris Evans

4.- Imposible no jugar con nuestros pequeños

Chris Evans no se pudo resistir a una sesión fotográfica con accesorios.

Chris Evans

5.- No hay mejor sensación que tenerlo recargado en ti

Y buscas no moverte para no molestarlo.

Chris

6.- Definitivamente, Dodger es muy consentido

Ya vimos que al pequeño le encantan los peluches grandes.

Evans

7.- Así como dormir con su dueño

Chris Evans será capaz de negarle algo a este pequeñín.

Instagram @chrisevans

8.- Otra selfie porque nunca son suficientes

Al menos en esta sí aparecieron ambos

Instagram @chrisevans

9.- Pero no todos son buenos momentos

Es inevitable que nuestros pequeños se enfermen en algún momento. Pero, ¿quién no amaría tener a Chris Evans como enfermero personal?

Chris

10.- La mirada de Chris Evans lo dice todo

Defintitivamente, este par se ha robado el corazón de todo internet.

Chris

