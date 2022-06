El acuerdo al que llegaron Shakira y Piqué para proteger a sus hijos en medio de su polémica separación

Shakira y Piqué se están separando luego que el futbolista le fuera infiel a la colombiana, tras 12 años de relación.

Los famosos ya viven separados desde hace meses, y según algunos medios, Shakira planea irse de España, y vivir en Miami con sus hijos en una lujosa mansión de la que es dueña.

Aunque la pareja ya no se lleva muy bien debido a todo lo que han vivido, tienen un interés en común, y son sus dos hijos Sasha y Milán.

Por ello, llegaron a un acuerdo por ellos dos y su bienestar, debido a lo mediático de su separación, y son quienes pueden salir más lastimados en medio del escándalo.

Shakira y Piqué llegan a un acuerdo por el bienestar de sus hijos

Según el programa Chismes no like, la intérprete de Te felicito pidió una reunión con su ex para hablar sobre el bienestar de sus hijos y llegaron a un acuerdo.

Entre los acuerdos se estableció que ninguno se podrá mostrar con otras personas hasta cierto tiempo.

Tampoco pueden publicar nada sobre su separación en las redes, ni mucho menos con otras personas, solo ellos o con sus hijos, algo que ya han cumplido, pues Piqué publicó una foto con su hijo menor en medio del escándalo.

Además, no pueden realizar ataques personales, esto para evitar un escándalo y filtraciones a la prensa.

Hasta ahora se sabe que Shakira planea quedarse con la custodia de sus hijos para vivir con ellos en Estados Unidos, en la mansión que tiene en Miami, mientras que Piqué se quedará solo en Barcelona, en el departamento exclusivo que tiene en la capital catalana.

Por ahora, la colombiana está enfocada no solo en su carrera y sus hijos, también en la recuperación de su padre, quien sufrió una caída a finales de mayo, y requiere de muchos cuidados en estos momentos.