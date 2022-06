Exsocia interpone denuncia en la PDI contra Gisella Gallardo por ciberacoso y hackear email

La expareja de Mauricio Pinilla, Gisella Gallardo enfrenta un nuevo conflicto. Esta vez no es sentimental ni familiar, sino que con la PDI.

Esto luego que su examiga y socia, Roberta Melo Dos Santos, la denunciara a la Policía de Investigaciones por hackear su correo electrónico, acosarla con mensajes por Internet y bloquear su pase de movilidad, que le impidió regresar de Brasil a Chile y perder un vuelo. Además, Gisella crearía cuentas falsas, para escribirle desde el anonimato.

Así lo dio a conocer la periodista Cecilia Gutiérrez en su live de Instagram “Miss Bombastic”, explicando que Gisella Gallardo tenía acceso al correo de la brasileña, porque la ayudó a crear su cuenta y tenían los mails vinculados.

Además, Gutiérrez -quien conversó personalmente con la exsocia comercial de Gallardo, tras el negocio de venta de ropa que no prosperó por distintas visiones comerciales- señaló que interpuso un recurso de protección porque la desprestigia y culpa de la separación con Mauricio Pinilla, lo que provocó que perdiera amigos en nuestro país.

Contrato a mano

Según contó Roberta a la penalista de “Zona de Estrellas”, Gisella Gallardo le había rogado que no iniciara acciones legales en su contra, para no desprestigiar a Mauricio Pinilla que está iniciando una carrera en TVN, en el programa “Buen finde”, donde le pidieron que no se metiera en polémicas.

Por este motivo, Gallardo le habría escrito un “contrato” a mano a Roberta, donde le aseguraba que no hablaría nunca más contra ella ni la culparía de la separación. Sin embargo no cumplió la promesa, lo que motivó a la brasileña a denunciarla a la policía de Investigaciones.

Live de Cecilia Gutiérrez

La rivalidad entre ambas, habría comenzado cuando Roberta decidió echar a la hermana de Gisella, Fabiola, de la tienda de ropa que tenían juntas, puesto que las ventas estaban bajas y el desempeño de la trabajadora no era el adecuado, lo que inició la molesta de la rubia que ahora será investigada por la PDI.