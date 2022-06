Jordi Castell se defiende tras el “negra y fea” por su perrita: “Mientras malas versiones de ser humano hablan mal de mí, más me fortalezco”

El fotógrafo e influencer, Jordi Castell, sacó chispas en redes sociales con su participación en “La Divina Comida” de Chilevisión. El momento polémico fue cuando explicó por qué llamó a su perrita Nina Simone.

“Fue recogida en unas situaciones atroces. Eran cinco cachorros que nacieron encerrados en una caja de cartón, porque la estúpida de la dueña tuvo la brillante idea de encerrar a la perra madre en una caja toda la época que estuvo preñada”, comenzó el relato de la historia.

Pero cuando señaló que su mascota: “la pobre era fea como la noche oscura. De hecho, por eso, con todo respeto, le puse Nina Simone por negra y fea”.

De inmediato en redes comenzaron a tratar de racista y discriminador a Castell, quien consultado por Publimetro precisó que se referiría al tema sólo en este post:

“Esto no es una aclaración. Es reafirmar la razón principal por la que recogí y rescaté a mi perra: porque era negra, hembra y tenía un grado de desnutrición importante. Cualquier médico veterinario o fundación que rescata animales tienen en sus manos las estadísticas que los perros que nadie quiere adoptar son las hembras negras”, comenzó su escrito en Instagram.

“Por eso que a la mía quise darle el trato de una que esté llena de privilegios.Así como mi perra, negras han sido las mujeres que han regido mi acercamiento a la música desde que tengo uso de razón. Diana Ross, Aretha Franklin, Grace Jones, Donna Summer y por supuesto, Nina Simone. Negros han sido varios de mis inolvidables amantes a lo largo de mi vida y negro es uno de mis amigos más cercanos. Negro es el color que más cómodo me hace sentir y negro es el marido de una gran amiga”, siguió.

Castell insistió en que “entiendo y lamento que hayan personas que se miran al espejo y no les gusta lo que ven, disparan rabia y resentimiento, buscando pretextos para insultar y hasta crear en sus mentes estrechas que soy racista. No sigan creyendo que con un baño de tina en cloro van a blanquearse, porque pierden su tiempo al igual que dándole interpretaciones antojadizas a mis palabras. La raza, la sexualidad y los valores se llevan con orgullo en personas con un coeficiente intelectual óptimo para interactuar. Si quieren poner palabras o tergiversar algo que dije desde el amor hacia mi perra o cualquier animal negro, vayan e interpreten lo que les de la gana. Total, mientras malas versiones de ser humano hablan mal de mí, más me fortalezco”, sentenció.