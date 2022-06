“No sabe qué hacer”: Terror de Gala Caldirola por hombre que la acosa desde los 15 años

Una grave y tormentosa denuncia realizó Gala Caldirola (30) contra un examigo de sus padres, que no deja de acosarla desde que ella tenía 15 años de edad.

Así lo dio a conocer la periodista Cecilia Gutiérrez en su live de Instagram “Miss Bombastic”, quien, tras conversar con la expareja de Mauricio Isla, entregó más detalles del calvario que sufre la española.

Todo comenzó cuando la exchica reality era una adolescente y el sujeto, que era conocido de sus padres, se metió a la casa de ellos, se escondió en el baño y la amenazó con un cuchillo. Tras ello, el acosador fue detenido y quedó internado por evidentes trastornos mentales. Sin embargo, una vez que fue dado de alta, volvió a acosarla y la persigue hasta el día de hoy, 15 años después.

[ https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2022/06/13/exsocia-interpone-denuncia-en-la-pdi-contra-gisella-gallardo-por-ciberacoso-y-hackear-email/ ]

“Vendrá a Chile”

“El miedo de Gala es que él asegura que vendrá a Chile. No sabe qué hacer, porque está loco, pero no hay amenaza”, por lo tanto, la policía no puede hacer nada en su contra, señaló la panelista de “Zona de Estrellas”, quien fue contactada por el sujeto.

Según contó la periodista, el hombre se comunicó con ella y comenzó a despotricar contra Caldirola, asegurando que ellos habían sido pareja y le había sido infiel con Mauricio Isla.

“Dice que Gala era su novia y le mintió. Que le robó plata. Que estaba con él, cuando (ella) estaba con Isla. Le arruinó la vida. Se nota con problemas mentales”, afirmó Cecilia.

Además, el hombre molestaría a la familia, les enviaría fotos y mensajes por redes sociales, lo que tiene mal a la influencer que no sabe qué hacer para que el hombre deje de acosarla. Situación que podría pasar a mayores, porque, claramente, tendría trastornos mentales y claras intenciones de insistir en su afán por estar con ella.