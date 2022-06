Vale Caballero confesó que vivió mala experiencia al trabajar con Tonka Tomicic y Diego Boneta: “Te hacen sentir que no estás al mismo nivel”

Vale Caballero, es una de las protagonistas del nuevo programa de Chilevisión, ”El Último Pasajero”, en donde es parte del equipo rojo.

La influencer llegó a trabajar en la casa televisiva tras ser reconocida en el mundo de TikTok, donde ha logrado alcanzar los más de 4 millones de seguidores en la plataforma mediante la creación de diferentes contenidos.

Sin embargo, esta no es su primera experiencia trabajando con reconocidos rostros del espectáculo, ya que solamente hace algunos meses tuvo la oportunidad con Tonka Tomicic, Diego Bonetta, Millaray Viera, entre otros, y reveló con quiénes ha tenido la mejor experiencia.

En una entrevista a TiempoX, Vale reveló que: “Me ha tocado sorpresas con algunos rostros que pensé que eran simpáticos, pero Juanes por ejemplo ha sido lo máximo, me impresionó lo simpático, a nadie trataba en menos. La Millaray ha sido un 7, igual que Juan Pablo Queraltó, te hacen sentir cómoda”.

Aunque comentó que hay “otros que son mucho más famosos te hacen sentir que no estás al mismo nivel” para posteriormente mencionar a Tonka Tomicic y Diego Bonetta, ya que “ellos no me hicieron sentir como que éramos iguales”, expresó.

“Me pasa que rostros de televisión tratan distinto a los que no son de su altura. Me carga cuando me toca trabajar con gente así”, sentenció la influencer.