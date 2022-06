Amber Heard reafirma que Johnny Depp la golpeó luego de perder 8 millones de dólares en el juicio por difamación

Tras varias semanas en las que Johnny Depp y Amber Heard se enfrentaron en los tribunales para probar su inocencia, el pasado primero de junio, el jurado falló por unanimidad a favor del actor.

Heard está obligada a pagar una considerable cantidad de dinero por reparación de daños. El jurado dictaminó que la actriz difamó a su ex esposo y se le ordenó pagarle $ 10 millones en daños compensatorios y $ 5 millones en daños punitivos, aunque el juez redujo el segundo pago a $ 350,000 según la ley de Virginia. Se le otorgó una cantidad relativamente insignificante de $ 2 millones en daños compensatorios, lo que significa que Depp, de 59 años, se retiró del caso y Heard le debía $ 8.35 millones.

Aunque se ha especulado que el actor estaría dispuesto a otorgarle el perdón para reducir esta deuda, ella se mantiene firme para defenderse.

La actriz se niega a retractarse de sus acusaciones de abuso contra Depp

Durante una entrevista para Today Show’s Savannah Guthrie para televisión, la actriz denunció a Depp nuevamente por abuso físico, insistiendo que “mantendrá cada palabra de su testimonio... hasta el día de su muerte”.

La actriz señaló a Depp de “mentiroso” y repitió sus afirmaciones de que él la golpeó durante su matrimonio mientras hablaba sobre el veredicto “injusto” durante el juicio por difamación de $8 millones.

Heard también acusó a los miembros del jurado en el juicio de haber sido engañados por su ex esposo, asegurando que es nada más “un actor fantástico que convenció al mundo de tener tijeras en lugar de dedos”, haciendo una extraña referencia al personaje de Edward Scissorhands en la película de Tim Burton de 1990.

Así mismo aplaudió de forma irónica a Camille Vasquez, luego de que la presentadora le preguntara sobre ella. La abogada de Depp se convirtió en tendencia tras su feroz interrogatorio a Heard en el estrado y fue quien señaló a Heard por haber “mentido” sobre el abuso que asegura haber sufrido a manos del actor.

“Lo dice la abogada del hombre que convenció al mundo de que tenía unas tijeras en lugar de dedos. ¿Yo soy la actriz? Había escuchado durante semanas testimonios que insinuaban, o decían directamente, que soy una pésima actriz. Así que estoy un poco confundida sobre cómo podría ser ambos”, declaró Amber durante la entrevista con Guthrie.

La presentadora cuestionó: “Dijo que nunca te golpeó ¿eso es mentira?”, a lo que Heard respondió tajante: “Sí, lo es. Hasta el día de mi muerte, mantendré cada palabra de mi testimonio”.

Heard también sugirió que el juicio había cuestionado su derecho a la libertad de expresión según la Primera Enmienda, alegando que ella había “hablado su verdad” sólo para haber terminado “pagando el precio” por eso.

Cuando Guthrie le preguntó sobre los audios en los que se puede escuchar a la actriz admitiendo haber abusado físicamente de Depp, ésta insistió en que ella sólo “respondió a [violencia física]” pero que nunca lo violentó de vuelta.

“Cuando vives en la violencia y se vuelve normal, como testifiqué, tienes que adaptarte”, dijo y defendió que si llegó a actuar de forma violenta fue porque estaba reaccionando como una “persona en extrema angustia emocional, psicológica y física que sentía que su vida estaba en riesgo”.

Estas “nuevas” acusaciones públicas de abuso han generado dudas de si Heard buscaría apelar el veredicto del juicio anterior y volver a los tribunales.

“Como testifiqué en el estrado al respecto. Cuando tu vida está en riesgo, no sólo asumirás la culpa por cosas de las que no debe responsabilizarse, sino que cuando se encuentre en una dinámica abusiva, psicológica, emocional y físicamente, no tendrás los recursos o el lujo de decir: ‘Oye, esto es en blanco y negro’”.

La actriz admitió estar arrepentida de ciertas cosas horribles que dijo e hizo cuando estaba con Depp y reiteró: “Fue feo. Y podría ser muy hermoso. Era muy, muy tóxico. Cometimos muchos errores. Pero siempre he dicho la verdad”.