“Marihuano envidioso”: colombianos destruyen al cantante de Zoé por meterse con Bad Bunny

Bad Bunny sin lugar a duda es uno de los artistas más aclamados a nivel global en estos momentos. Su nombre no ha dejado las listas de las canciones más escuchadas, y sigue acumulando millones de reproducciones en su catálogo discográfico, más ahora con la salida de su reciente trabajo discográfico ‘Un Verano Sin Tí'.

El artista puertorriqueño pisará Colombia para dar dos conciertos en la ciudad de Medellín, como parte de su próxima gira mundial ‘World’s Hottest Tour’, durante los días 18 y 19 de noviembre de 2022, y en Bogotá el día 20 de noviembre. A este momento todas sus fechas en Colombia se encuentran completamente agotadas, esto, en cuestión de minutos de haberse abierto la venta de la boletería en el país.

Por indicios de la popularidad de Bad Bunny en Colombia, a muchos no les agradó en lo absoluto la manera en la que el vocalista de Zoé se refirió al compositor de ‘Callaita’, después de que este declarara que Bad Bunny era: “basura desechable’ y ‘diseño de consumo capitalista’.

Este es el tweet del hombre sobre Bad Bunny:

1 canción de bad bunny tiene más conciencia de clase que toda la discografía de Zoé. pic.twitter.com/Aw4Ym9GTbK — Leslie I. J. U. (@Les_IJU) June 13, 2022

Los colombianos le piden a Leon Larregui que ‘deje de dar vergüenza’

Han sido cientos los comentarios que ha recibido el vocalista mexicano por su opinión respecto a uno de los artistas más escuchados de los últimos años, y por eso no han dudado en rajar de él hasta no poder más a través de las redes sociales.

“Basura o no, Benito, tiene el éxito que León Larregui y cualquier otro artista le gustaría lograr. En fin, viva Bad Bunny.”, “León Larregui explotando contra Bad Bunny es la clara prueba de que siendo de mente abierta es sólo abiertamente violento…”, o también “echarle mierda a otro músico y decirle “basura” a lo que hace solo me descalifica a mi como músico. Es como decir que Zoé es malo porque toda su música es igual. ¿O no?,” entre muchos más.

León Larregui quejándose de que Bad Bunny es desechable

Also el señor Larregui: pic.twitter.com/q2fX1CTEUK — chica que diceeees (@cemmrh) June 14, 2022

El marihuano pretencioso ya borró el tweet donde critica a bad bunny? Seguramente lo hizo en un arrebato en medio de sus viajes — bethheffy (@lisbetheffy) June 14, 2022