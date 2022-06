Jorge Caraccioli reapareció en The Voice tras comentada audición y se ganó los elogios de Beto Cuevas

Jorge Caraccioli reapareció en el último capítulo de The Voice, luego de su comentada audición en el programa de CHV.

En ese sentido, la audición del artista nacional generó diversas reacciones, luego que solamente Gente de Zona diera vuelta su silla.

Además, los usuarios de redes sociales cuestionaron que no reconocieran a Caraccioli, considerando la trayectoria del cantante de jazz.

Una de las que alzó la voz fue la actriz Paola Troncoso. “Es que no puedo creer esto. Viendo @thevoicechilevision me sorprendió ver a @caracciolijorge, me dije ‘¿pero que hace acá?’ ¿porqué está en un concurso?’ Él es un cantante increíble y estoy segura que no solo yo sabe quien es y lo recuerda”, señaló a través de Instagram.

“Siempre lo tuve en mi mente como una de las grandes voces de este país, cuando era una niña lo veía en ‘Sábados Gigantes’ y cada comercial o canción de teleserie en donde salía su voz yo la reconocía. Siempre pensé ‘¿que será de él?’. ¿Por qué tantos cantantes de esa época no tuvieron el reconocimiento que merecían?, agregó.

“Y me impresiona que nadie sabía quién es, ni siquiera el jurado. Que pena y rabia más grande”, manifestó Troncoso.

Los elogios de Beto Cuevas

Caraccioli reapareció en la etapa de las batallas, donde se enfrentó a Joel Araya.

El artista interpretó “Un beso y una flor” de Nino Bravo, recibiendo los elogios del jurado.

“A usted maestro Caraccioli, qué le puedo decir. Yo primero que todo, no entiendo qué hace usted acá, usted debería venir a sentarse acá, usted debería estar acá porque eres uno de los grandes de nuestro país”, expresó al respecto Beto Cuevas, quien previamente también felicitó a Araya.

Al respecto, le señaló que “además, parte de tu grandeza es que tienes la humildad de presentarte en un concurso como este”.

De igual manera, destacó que Caraccioli dio “una clase de canto, una clase de buen gusto musical, una clase de humildad y de compañerismo, porque supiste complementar y apoyar a tu compañero en momentos para que él se luciera”.

“Eso solamente los grandes pueden hacerlo, así que me pongo de pie y te brindo otro aplauso”, concluyó Cuevas.

“Gracias Beto, viniendo de ti realmente es un orgullo”, le respondió finalmente Caraccioli.