“‘Lightyear’ es la película que Andy vio para volverse fan de Buzz”

Esta semana se estrena en Colombia ‘Lightyear’, la nueva película de Pixar basada en el popular personaje de ‘Toy Story’, que nos mostrará por qué el aventurero espacial llegó a tener un juguete que fue idolatrado por Andy, el pequeño que guía la historia de la famosa franquicia.

Angus MacLane, director y escritor, y Galyn Susman, productora y quien ha trabajado en la franquicia desde la primera Toy Story, hablaron en exclusiva con Publimetro sobre la nueva aventura de Pixar:

¿Es esta la película que Andy vio en su infancia para convertirse en fan de Buzz Lightyear?

Angus: Sí, absolutamente. Imaginamos que esta es la película que vio tal vez en una videograbadora, una cinta VHS, y gastó esa cinta viéndola una y otra vez. Y luego estaba encantado de descubrir que hicieron una caricatura dibujada a mano en 2D y de eso salió un juguete. Y estaba familiarizado con eso por haber visto la película una y otra vez. Pero ese juguete era de una caricatura. Ese fue el juguete que conocemos de ‘Toy Story’. Pero esta es la película original en la que se basó esa caricatura, así que hay un cambio generacional entre el Buzz que vemos en esta película y el Buzz que conocemos de ‘Toy Story’.

Galyn, la franquicia de ‘Toy Story’, no existiría sin ti. ¿Cómo te sientes de ser parte de ‘Lightyear’ después de trabajar con todos estos personajes desde el principio?

Galyn: Sí, es bonito. Es muy especial para mí, sin duda. Comencé mi carrera cinematográfica con ‘Toy Story’, por lo que toda mi carrera cinematográfica ha ido creciendo junto con esta franquicia. Mi género de cine favorito es la ciencia ficción, y nunca pensé que llegaría a hacer una película de ciencia ficción. Así que ahora, 30 años después, estoy haciendo ciencia ficción con entusiasmo y con grandes amigos, y parece que es un regalo. Es realmente eso, un regalo.

Durante la película, todo el tiempo estuve pensando en ‘Buck Rogers en el siglo 25′…

Angus: ¡Sí! Claro, ¡eso! Ese aspecto de perdido en el tiempo es algo que es clave. No es solo Buck Rogers, es Flash Gordon, es la historia de Rip Van Winkle, la de Ash y el ‘Army of Darkness and Evil Dead’. Es mucho ese tipo de personaje de pez fuera del agua, pero ciertamente Buck Rogers fue una influencia y ese Buck Rogers era algo que podía ver una y otra vez cada semana. Porque claro, estaba ‘Star Wars’, vi ‘Star Wars’ una vez en el cine, y luego estaban ‘Battlestar Galactica’ y ‘Buck Rogers’, y podías verlos todas las semanas en TV. Y entonces los vi más de lo que vi a ‘Star Wars’, porque eso era lo que estaba disponible. Pero ese sentimiento es ciertamente lo que estás recibiendo.

Obviamente, Angus es un fanático de la ciencia ficción. ¿y tú Galyn?

Galyn: Soy una fanática de la ciencia ficción. Sí, ese soy yo. Soy mayor que Angus. Crecí más con ‘Doctor Who’, mi programa favorito, y era una ávida lector de ciencia ficción. Así que sí, la ciencia ficción es lo mío. Quería ser astronauta cuando era niña, y la ciencia ficción es mi forma más cercana a ser astronauta.

De alguna manera, esta es una película sobre crecer y, ustedes han crecido en Pixar desde los años 90, ¿cómo ha sido este proceso?

Galyn: Sí, totalmente. Esa es una buena manera de decirlo. Hemos crecido con ‘Toy Story’, con Pixar, en Pixar. También hemos visto madurar las habilidades del equipo durante esos años. Y lo que podemos hacer ahora, el conocimiento de la narrativa con el medio es… Es decir, cuando hicimos ‘Toy Story’, los juguetes eran realmente lo único que pensábamos que podíamos hacer, entonces esto ha crecido mucho y la gente ha crecido mucho. Es realmente genial. Es increíble ver qué imágenes podemos hacer ahora que nunca hubiéramos soñado hacer hace 30 años.

Angus: Bueno, después de haber trabajado en el estudio durante la mitad de mi vida, gran parte de esta historia de ‘Lightyear’ es la historia de trabajar en Pixar y Buzz va en estas misiones. Luego se va por cuatro o cinco años. Eso es como trabajar en una película. Y cuando trabajas en una película tan intensamente, a menudo no eres consciente de los cambios en el mundo que te rodea, o tal vez pierdes el contacto con tus amigos, pero luego regresas. Después de ese tiempo, estamos trabajando en una película y luego la gente parece mayor y es como si estuvieras pasando por este salto en el tiempo. Así que noté que cuando iba a mi casa de Portland, Oregón, parecía cambiar y nadie parecía darse cuenta de que estaba viviendo allí. Y esto es lo que inspiró los saltos en el tiempo de la película: hacer películas en Pixar y tratar de ser una persona que estaba trabajando muy duro para alcanzar la meta, pero reconociendo en última instancia que solo puedes hacer eso cuando es un medio colaborativo. Y este grupo de personas pretende simbolizar el grupo de personas necesarias para hacer una película. Así que esto es en gran medida una historia personal en ese sentido.

Galyn, dices que no eres la madre de esta franquicia, pero has estado allí desde el principio. ¿Qué sigue en el universo de ‘Toy Story’?

Galyn: Oh, no tengo idea. Hemos estado metidos de cabeza haciendo esta película y realmente no hemos salido a tomar aire para ver,¿qué están haciendo los demás y qué vamos a hacer a continuación? Nos preocuparemos de eso el próximo mes.