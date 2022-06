María Luisa Godoy confirma que hará nuevo programa antes de irse a prenatal: “Estamos pronto a decirlo”

María Luisa Godoy anunció que, a pesar de estar con seis meses de embarazo de su quinto hijo y que en los próximos días hará uso de su prenatal, está trabajando en su nuevo proyecto televisivo en TVN.

Yo me siento muy bien embarazada, así que, al revés, (estoy) emocionada y, quizás, más sensible pero muy contenta de tener la oportunidad de hacer un programa. — María Luisa Godoy

Hace un tiempo la animadora de la señal pública dejó la conducción del “Buenos días a todos” para conducir junto a Rafael Araneda “Talento Rojo”, su última aparición en pantalla, y tras ello ha estado preparándose para los que serán sus próximo desafíos laborales: un programa que aún -dice- no puede anunciar y lo que será su animación en el Festival de Viña del Mar 2022.

Los próximos desafíos de María Luisa Godoy en TVN

“Hay otro proyecto que voy a partir ahora pero que todavía no puedo contar pero ya estamos pronto a decirlo, así que alcanzo justo a grabar uno antes de irme a prenatal. No puedo contar nada, me matan”, contó la conductora, quien aseguró no haber tenido inconvenientes en llevar un embarazo complejo junto a sus labores profesionales.

“Yo me siento muy bien embarazada, así que, al revés, (estoy) emocionada y, quizás, más sensible pero muy contenta de tener la oportunidad de hacer un programa”, aclaró.

Una vez que termine las grabaciones de este nuevo proyecto, María Luisa confirma que dejará el trabajo en el canal público para dedicarse en un ciento por ciento a su embarazo entre su prenatal y postnatal.

LEE MÁS: “Siempre está dispuesta a ayudar”: Pablo Chill-E a María Luisa Godoy

LEE MÁS: “He sido muy feliz en este matinal”: María Luisa Godoy anuncia su salida de Buenos Días a Todos

Antes, eso sí, reconoce que le ha dedicado algo de su tiempo a preparar lo que será su retorno a las pantallas en el evento viñamarino del próximo año.

“De a poquitito ya nos hemos juntado con Martín (Cárcamo, el otro animador del festival) y de a poquito hemos ido pasito a pasito”, cerró.