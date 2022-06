Marvel publica la primera imagen de la temporada 2 de Loki: ¿Qué se sabe de los próximos episodios?

Marvel Studios ya está trabajando en el rodaje de la segunda temporada de Loki, un hecho que ha sido confirmado por el director de fotografía de la compañía, Isaac Bauman.

Bauman compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que mostró la primera imagen de la temporada 2 de la serie del Dios de las Mentiras, o más bien del rodaje.

En ella, se puede apreciar su silla personalizada en el set de grabación del programa en Londres, Reino Unido. No se ve nada más que el asiento, una pantalla azul de fondo y equipos para la filmación.

Lo que sí añadió Bayman fue una leyenda con un texto que decía: “Día 1. Esto solo es el comienzo”. La tipografía utilizada para las letras es la misma que la de la serie Loki. En conclusión: el rodaje de los nuevos episodios ha comenzado.

Silla de Isaac Bauman en el set de filmación de Loki

¿Qué se sabe de los próximos episodios?

Marvel Studios no ha revelado detalles sobre la trama o argumento de la segunda temporada de Loki, pero de acuerdo con un informe del sitio web de CinemasComics, los nuevos episodios serían fundamentales para el desarrollo del resto de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Por su puesto, de regreso estarán con total seguridad en el reparto Tom Hiddleston como Loki, Sophia Di Martino como Lady Loki / Sylvie, Owen Wilson como Mobius, Jonathan Majors como Kang El Conquistador, entre otros.

Kang El Conquistador

La temporada 1 de Loki marcó el inicio y sembró las bases y reglas del multiverso del MCU, con un final de temporada que dejó a Kang como el amo supremo de la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés).

Además, tras los sucesos en Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es probable que en Loki 2 veamos más detalles sobre el concepto de las incursiones.

Es muy probable que veamos a Loki en el algún cameo en Thor: Love and Thunder o quizás en una escena post créditos. Por su parte, Jonathan Majors como Kang está confirmado como parte del reparto de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pautada para lanzarse el 17 de febrero de 2023.

La segunda temporada de Loki se estrenará en 2023.