Recordada actriz de “Sucupira” aseguró haber sufrido mucho fuera de la televisión

Era un rostro reconocido de las teleseries de TVN en la década de los noventa. Pero luego de ser parte de “Sucupira” (1996), “Oro verde” (1997) y “Iorana” (1998) Ana Luz Figueroa (51) nunca más apareció en un en un papel de importancia. Pese a que la llamaron para papeles menores, su larga ausencia terminó recién el jueves pasado cuando encabezó el último capítulo de “El día menos pensado” y se lució.

La entrevistaron en LUN, donde concedió una entrevista reveladora: “Mi ego ya lo tengo súper domesticado, lo trabajé durante años, porque uno sufre, uno quiere actuar y si no tienes pega como actriz es fome”.

-¿Pero fue un trago amargo o algo más serio?

- Fue profundo, porque yo me formé pensando que solo era actriz, entonces fue muy, muy, muy frustrante no poder trabajar, vivir, hacer lo que te hace feliz. Fue muy triste no tener el espacio.

-¿Cuánto tiempo estuvo en ese proceso?

- Muchos años, muchos años, además coincidió con un proceso personal. Estaba tratando de embarazarme y me demoré seis años en tener mi hijo (hoy tiene 12 años) porque no podía. Fueron seis años de un proceso doloroso y largo (en pocas semanas lanzará un libro con esa experiencia llamado “Sé que estás ahí” con editorial Velcro).

- ¿Cómo salió de ese periodo?

- Dije “tengo que reinventarme, tengo que dar vuelta la página, dejar esto en el lugar que está y si sale (alguna actuación) bien, pero tengo que ser capaz de auto sustentarme”. Ya tenía un hijo, quería valerme por mí misma y eso me llevó a encontrarme con la posibilidad de vivir del aeroyoga. Yo era alumna, me hice amiga de la profesora y ella me dijo “voy a Argentina a hacer un curso ¿quieres ir?”. Yo le dije “no, yo soy actriz” y ella me respondió “bueno, tú eliges ¿o te pasas ocho horas trabajando en una tienda o vas, haces el curso y te dedicas a dar clases?”. Yo, rota por dentro, dije “voy a intentarlo” y se me abrió un mundo y ha sido fascinante.

- ¿Salió hace poco entonces?

- Sí, diría que recién encontré mi rumbo en el 2017, todos los otros años fueron de un duro transitar por una búsqueda de no saber qué hacer. Administré dos restaurantes en plaza Ñuñoa y lo hice fantástico, pero no era lo que amo. Eso me sirvió para decir sirvo donde me pongan. Me formé como instructora de aeroyoga (@analuzfz en Instagram), una variante del yoga tradicional, armé una sala que se llama Studio Kiron, en Pirque, y hoy me dedico a eso, doy clases. Esto lo empecé en 2020 y ahora atiendo gente y la ayudo en el proceso de autoconocimiento.

-¿Su bajón fue desde “Iorana” hasta el 2017?

- Sí, cantidad de años. Fue doloroso.

Volvió a sus orígenes

Ana Luz Figueroa anunció que también volverá con una Obra llamada “Malas madres, al mismo tiempo recordó sus inicios en TVN tal como recalcó Las Últimas Noticias. De hecho, su debut de la actriz no fue en una teleserie, sino que en el mismo programa “El día menos pensado” , en el capítulo llamado “Cita con el amor” (1993) cuando ella tenía sólo 22 años.

Responsable de este regreso fue también el creador del programa Carlos Pinto: “Pedimos presupuesto y era mínimo entonces no podíamos traer estrellas, aunque tampoco era mi intención. No estamos para contratar grandes estrellas, porque es la intención del programa no tenerlas, generamos estrellas y a nuestras propias estrellas las volvemos a llamar, como Ana Luz Figueroa. El jueves estuvo espectacular”