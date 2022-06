”Siempre cometo el mismo error”: Nodal se sincera sobre sus fracasos amorosos

Han pasado cuatro meses desde su separación con Belinda, pero la vida amorosa de Christian Nodal permanece muy vigente entre el público que no ha podido olvidar lo conflictiva que fue su ruptura.

Además, el intérprete de Adiós amor ha sido vinculado a otras mujeres desde aquel entonces, incluyendo a la rapera argentina Cazzu, con la que incluso se le vio tomado de la mano.

No obstante, el mexicano está aprovechando su soltería momentánea para reflexionar sobre todas sus relaciones y la razón por las que estas han terminado para siempre.

“Con mis novias me he equivocado muchas veces”, confesó el artista de 23 años en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, citada por People.

“Siempre he cometido el mismo error en mis relaciones y es muy grande porque no he sabido cuidar esa parte de privacidad y lo he aprendido a la mala”, añadió.

Y es que cuando Nodal y Belinda estuvieron juntos en muchas ocasiones presumieron públicamente su amor en alfombras rojas, eventos y en las redes sociales, alardeando sus regalos o los momentos románticos que compartieron.

Para el artista de música regional mexicana esto termina siendo un arma de doble filo, porque deja que miles de personas ‘entren’ a su relación y se perdiera la privacidad con sus anteriores parejas.

“Ahora sé que debo cuidarlo más y no andar publicando nada porque es el único momento donde se puede ser uno mismo”, aseguró, dando a entender que de ahora en adelante no compartirá muchos detalles sobre su estado sentimental.

Además de la intéprete de La Niña de la Escuela, Nodal ha sido vinculado con otras mujeres. Una de ellas fue la también cantante Estibaliz Badiola en 2018 y tres fuera del mundo del entretenimiento: Lisa María Macías, María Fernanda Guzmán y Julieta, de la que no se tienen mayores detalles.