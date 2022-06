“¿Tiene que ser una infidelidad?”: lo que dijo Toni Costa de la separación y la reacción Adamari Lopez

La separación de Adamari López y Toni Costa fue un impacto para todos los fanáticos de la pareja, quienes pensaban que este sería un amor para toda la vida y, aunque ambos han demostrado que su principal objetivo es llevar una relación cordial, los escándalos no han faltado.

Desde que el bailarín español forma parte del reality La casa de los famosos, han salido a la luz varios detalles de lo que fue su relación con la conductora.

El momento en el que se conocieron, cómo surgió el amor entre ambos y cómo fue el proceso de crianza con su hija Alaïa son algunos de los detalles que Toni ha comentado mientras ha permanecido en el reality.

Esto le ha generado críticas y halagos, pues mientras unos consideran negativo comentar sobre la vida de su ex, otros piensan que sus declaraciones han sido caballerosas.

En uno de los episodios más recientes, Toni habló sobre las razones del fin de la relación, ya que dijo que la culpa es de ambos.

Adamari vio esta conversación y su reacción fue inesperada.

Así fue la conversación de Toni Costa sobre Adamari López

Toni se encontraba teniendo una charla con Natalia Alcocer sobre las relaciones y cada uno debatía acerca de las rupturas amorosas.

Así fue el debate:

Toni: Hay cosas que ocurren en las relaciones como en todo…

Natalia Alcocer: Pero te voy a decir una cosa, también es válido decir ‘güey la cagué’.

Toni: Y si te digo que 50/50 porque es así.

Natalia: Pero no creo que sea 50/50.

Toni: ¿Por qué?

Natalia: Porque si no estás bien, tú obligación antes de hacer algo es llegar y decir para no lastimar porque yo lo que creo que cuando eres infiel es que tienes que pensar por todo el tiempo que has estado…

Toni: ¿Pero por qué el motivo tiene que ser una infidelidad?

Al ver estas declaraciones durante el show matutino Hoy Día, Adamari se mantuvo serena, mientras su compañero, Quique Usales, dijo: “Adamari no reacciona”.

“¿Hay algo que decir?”, fueron las palabras de Adamari al respecto.

Su compañero contestó: “Bueno, no, no, no, todo el mundo está esperando que hables, pero vos no querés hablar…”.

Con mucha calma, Adamari contestó: “Esa era la plática de ellos entonces hay que ver, cada cual tiene su lado de la historia…”.