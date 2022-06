Va a ser cantante: Camilo revela cómo reacciona Índigo al escuchar su canción

El pasado 6 de abril nació la primogénita de Camilo y Evaluna: Índigo. Y desde antes de su llegada, la pequeña ha revolucionado sus vidas por completo. Incluso, en una entrevista Camilo confesó cómo ha cambiado su relación con Evaluna desde que se convirtieron en padres.

Asimismo, el cantante se encuentra en su gira musical De adentro pa’ fuera la cual tuvo que cancelar unas fechas en México debido a que él y algunos de su equipo dieron positivo al Covid-19. Sin embargo, hace poco confirmó a través de sus redes sociales con un gracioso video bailando junto a sus padres su nuevo tema Pegao que ya está bien y que seguiran con la gira por Europa.

Como de costumbre, el intérprete de Vida de rico fue invitado al programa ‘El Hormiguero’, y le confesó a Pablo Motos y a toda su audiencia que Índigo se parece a Evaluna Montaner. “Es igualita que mi esposa, pero tiene mis mismos pies”, expresó Camilo. Es de recordar, que hasta el momento los artistas no han mostrado el rostro de la pequeña y los fans están muy ansiosos por conocerla.

Por otro lado, el cantante también habló de cómo organizan las tareas en su casa: mientras que Evaluna se encarga de la lactancia exclusiva, él cambia sus pañales. Del mismo modo, dijo que le encantaba ayudar con el aseo doméstico en su hogar. Pero lo que más ternura causó en otra entrevista fue saber la reacción de Índigo al escuchar la música de sus padres.

Así reacciona Índigo a la música de Camilo y Evaluna

Camilo confesó que su pequeña ya reacciona a sus canciones, en especial la que lleva su nombre y con la que anunciaron que Evaluna está embarazada. “Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour luego en Estados Unidos, luego en México y luego en todos lados…”, con Camilo en la entrevista, según recoge Pulzo.

En la misma línea, añadió que la bebé: “fue creciendo escuchando esas canciones y sobre todo ‘Índigo’ que es la canción en la que Evaluna más saltaba”. Asimismo, el de Medellín describió que “cuando Índigo escucha ‘Índigo’ su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce, ahora que mueve las manitas esa yo no me la sabía, pero sí las mueve, al compás del ritmo eso sí no lo sé”.

Además, Camilo reconoció entre risas que la niña “ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados”, dejando en claro que será una cantante. Y era de esperarse, pues está creciendo en una familia llena de talentos en la música.

Usuarios tildan de señora mayor a Evaluna por su forma de vestir

Desde el nacimiento de índigo, Evaluna se ha mantenido alejada del foco mediático y de las redes sociales para dedicarse por completo a la maternidad. Sin embargo, en el marco de la nueva gira musical de su esposo y el lanzamiento del tema Pegao, reapareció bailando junto a Camilo.

Con apenas 24 años, Evaluna Montaner se caracteriza por tener un estilo a la hora de vestirse que siempre le añade más años a su apariencia. En su reaparición en redes tras dar a a luz, la artista se dejó ver luciendo un short y franela ancha, medias y su cabello recogido.

Y aunque muchos aseguran que como toda mamá primeriza se viste así para estar más cómoda, otros la tildaron de desaliñada, e incluso la compararon con su mamá, por aparentar mucha más edad de la que tiene.

“Se viste como de 60 años”, “eso se le justifica a una ama de casa común. Pero no a e ella, que siendo una figura pública, no puede esperar que saliendo así no la critiquen”, ¿qué te pusiste Evaluna”, " se parece a mi abuelita”, “Parece Camilo y la suegra” y “la moda de ellos es horrible. Eva de aquí a un par de años no querrá ver estos vídeos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.