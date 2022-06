“¿Hasta cuándo se cuelga de mi hija?”, madre de Javiera Suarez reta a Viñuela y le pide que la deje descansar en paz

Se acaban de cumplir 3 años de la partida de Javiera Suárez, bella y conocida periodista que luchó hasta el final contra un cáncer de melanoma que le ganó la batalla. Por lo mismo, muchos amigos que dejó en la televisión han querido recordarla, entre ellos José Miguel Viñuela, quien no sólo habló de ella en sus distintos lives, también le ha escrito sentidos mensajes en sus redes sociales. Pero, a Marilú Balbontín, madre de la fallecida periodista, no le cayeron nada bien las constantes menciones de su hija que ha realizado ex animador de Mega y le mandó un claro mensaje: “Pero hasta cuándo este hombre se ‘cuelga de mi hija’!!! Déjala en paz”, escribió según informó el portal. El mensaje pareciera haber sido eliminado.

Todo partió hace unos días, según informó la página Mira lo que hizo, cuando el ex animador de Mucho Gusto invitó a la médium Sonia Valenzuela a su programa de Instagram Desde mi cocina con la Nené. Ahí, Viñuela contó una experiencia que vivió con ella y que habría ocurrido justo cuando “una persona muy cercana que estaba muy mal, que se iba a morir” lo llamó y le dijo que fallecería “entre las 2 y las 3 de la tarde y así fue”, señaló. Aunque no dio nombres, muchos especularon que podía tratarse de Javiera Suárez.

La médium reposteó en su Instagram la conversación con su amigo José Miguel, lo cual habría colmado la paciencia de la madre de Javiera, quien no aguantó escribir un comentario en la misma publicación donde hizo su tremendo descargo en contra Viñuela.

Instagram Sonia Valenzuela Médium

Viñuela no olvida a su amiga

“3 años… Siempre en nuestros corazones”, comentó el ex rostro de Mucho Gusto en uno de sus posteos en Instagram, donde recalcó que siempre la recordará “plena, feliz y con salud, no como el cáncer se encargó de deteriorar su estado físico”. Este fue uno de los tantos emotivos mensajes que aparecieron en el ciber espacio gracias a quienes aún no pueden olvidar a la querida Javiera Suárez.

Esto más las menciones del animador sobre su amiga fallecida habrían enojado a Marilú. Aunque el comentario de la madre de Javiera Suárez no pasó desapercibido, hasta el momento, José Miguel Viñuela no se ha referido al tema.