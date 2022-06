“Inaceptable”: Las reacciones al daño del vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian

A más de un mes de la MET Gala 2022 todavía siguen llegando las repercusiones del momento más icónico de la noche: cuando Kim Kardashian apareció vistiendo el histórico vestido de Marilyn Monroe para cantarle el feliz cumpleaños al presidente Kennedy.

Lo que en principio parecía una buena idea para dar a conocer su historia y elevar la figura de la diva de la época de oro de Hollywood, terminó generando daños irreparables en la pieza.

De acuerdo con Hola, varios historiadores y curadores lo calificaron de “una aberración”, una “decisión irresponsable e innecesaria” y “un gran error” por el evidente deterioro que fue viral en las redes sociales.

Nuevas fotos tomadas en el museo Ripley’s Believe or not donde regresó la pieza tras la gala, puesto que poseen sus derechos desde 2016, evidencian que hay daños en la tela, perdió algunos de los cristales cosidos a mano y otros simplemente están colgando de los hilos.

Esto ha enfurecido a miles de fans de Monroe alrededor del mundo, catalogándolo como una atrocidad y un insulto a la memoria histórica de la artista.

“Es demasiado decepcionante, especialmente cuando tenían una réplica hecha. Este vestido no fue hecho para su tipo de cuerpo”, “Que triste que esto sucediera”, “Verlo ahora lo hace peor”, “Nunca tuvo que haber sido permitido, pero el dinero manda”, “¿Qué tan lejos puede llegar una persona para recibir notoriedad?”, entre otros comentarios abundaron en las redes.

Kim Kardashian no ha ofrecido públicamente su versión, pero fuentes cercanas a ella aseguran que la socialité cree que el vestido de Marilyn Monroe fue usado por alguien más antes de que el museo lo comprara, debido a que ella lo utilizó solo por 15 minutos. Bajo su responsabilidad no sufrió ningún daño y considera que las fotos podrían ser falsas.

No obstante, tanto sus dueños como la modelo han guardado silencio, mientras la indignación de los fans de Monroe crece.