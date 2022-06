La envidia de JLo a Shakira: “No quiero danza del vientre, quiero algo real”

Las críticas al documental que protagoniza Jennifer Lopez, que estará centrado en su participación como ‘co-headliner’ del show de medio tiempo más importante del mundo, no se ha hecho esperar.

Si bien, en este filme se podrá hondar un poco más acerca de como se llevó a cabo la participación de ‘la diva del Bronx’ en el Superbowl 2020, la cantante terminó por revelar mucha más información de la adecuada, y esto le ha costado críticas y dejó en descubierto un rumor que se esparció desde que se anunció que junto a ella, Shakira también se uniría al espectáculo.

Tras el lanzamiento de su documental ‘Halftime’, producido por Netflix, se han podido escuchar varias declaraciones de la propia boca de López, donde afirma que desde siempre ‘le pareció una mala idea trabajar con Shakira’, muchos tomaron esto como un insulto hacia la colombiana.

Ahora, se conocieron más escenas que conforman ese pedazo del documental, donde aparte de mostrar su rechazo a la idea de hacer equipo con la compositora de ‘Te Felicito’, criticó su forma de bailar, diciendo que eso no era lo que quería mostrar ‘en su show’.

Este es el video de Jennifer López afirmando que el baile de Shakira carecía de ’sustancia’:

Jlo para Netflix: 'No want fucking Belly dancing, I something real'



*No quiero un maldito danza del vientre, quiero algo real*



Sin a duda ésta mujer le falta humildad y obvio también talento, menospreciando el trabajo de su colega la Reina @shakira pic.twitter.com/Ud4iWwcClq — John Emanuel (@EmanuelSanabr20) June 14, 2022

‘No quiero ver danzas de vientre en mi show’

Para ser una buena bailarina, a Jennifer López se le olvidó que el ‘belly dance’ o danza del vientre, hace parte de una cultura muy importante. La Danza Oriental es una práctica cultural e histórica de 22 países árabes, y a esto se le suma el hecho de que Shakira de por sí, tiene ascendencia libanesa.

Los comentarios de Jennifer de por si fueron bastante despectivos. Hacer ver esta importante tradición como algo sin valor solamente porque otra mujer compartiría el escenario con ella, solo terminó por reflejar su enorme falta de humildad y profesionalismo, todo esto, según los propios internautas que han escuchado las declaraciones de la mujer estadounidense.

Además, varios se han encargado de recordarle que si no fuese por ‘sus looks de barrio callejero en Nueva York’, hubiese quedado como ‘otro intento fallido de actriz latina’, y afirmando que el tipo de danza que Shakira realiza, está muy por encima de las rutinas de baile que ella hace.

“Sin a duda ésta mujer le falta humildad y obvio también talento, menospreciando el trabajo de su colega la Reina Shakira”, " La JLo de verdad no soporta que Shakira sea más talentosa y famosa que ella”, “Jennifer López comparó la danza del vientre con simplemente sacudir el trasero. Dijo que este tipo de baile y lo que ofrecía Shakira no era lo suficientemente relevante culturalmente como para mostrarlo en el escenario. Esto viene después de que dijo que no estaba feliz de compartir el escenario con Shakira. Que mujer tan celosa y amargada”, afirmaron quienes estuvieron en desacuerdo con esas palabras.

Pero el fastidio que le tengo a la JLo, cómo va a decir que la danza del vientre y lo que ofrece Shakira no es relevante como para mostrarlo en el escenario.



Es que no la tolerooooo — Carlos David 🌴🐬☀️❤️ (@cvrlosdavid) June 14, 2022

Intentó hacer que Shakira interpretara una canción con un mensaje de orgullo norteamericano

A su vez, se supo que la idea original de Jennifer López era hacer que Shakira interpretara junto a ella, un tema netamente patriótico de los Estados Unidos. JLo tuvo la idea denunciar la política anti-migratoria que manejaba el expresidente Donald Trump en ese entonces, en contra de la población latina. Por esto le pidió a Shakira que juntas interpretaran la canción “Born in the USA de Bruce Springsteen”, y esto no le gustó para nada a la colombiana, ya que esta canción es para quienes en efecto, hayan nacido en territorio estadounidense, y este obviamente no es el caso de Shakira.

“Yo no nací en Estados Unidos”, le respondió Shakira. “Pero a todos les gusta cantar esa canción, y cuando Estados Unidos está en su mejor momento, todos quieren venir aquí”, le contestó López.