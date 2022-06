“La televisión de alguna forma nos dio la espalda”: Christell recuerda las críticas a sus padres tras comentado episodio

Christell Rodríguez fue la última invitada a Pero Con Respeto, el programa de CHV conducido por Julio César Rodríguez y en donde abordó diferentes temas.

En el late, la exparticipante de Aquí se Baila se refirió a las duras críticas que recibieron sus padres cuando era cantante infantil, siendo recordado el episodio en que señaló durante un show en su infancia que le dolía la guatita.

“La fama que adquiriste en ese momento, crees que te modificó tu vida o pararon bien. Pararon justo, se paró un poco la ola cuando correspondían”, le consultó el periodista.

“O sea, no sé si habrá sido cuando correspondía”, partió diciendo la joven. “Yo creo que fue finalmente una consecuencia de eso, era lo mejor porque como familia no nos íbamos a seguir exponiendo a algo tan malicioso como lo que se generó”, expresó.

“¿Qué se generó a tu juicio?”, le preguntó el animador.

“A ningún padre le gustaría que lo cuestionaran en la forma en la que está criando a su hijo. En la forma que está apoyando a sus hijos. Eso lo hicieron con mi familia y lo hicieron de una forma muy fea. A tal punto en que se involucraron entes del Gobierno”, expresó Christell.

En ese sentido, Julio César recordó que “se quiso hacer la Ley Christell”.

“En el momento yo no sabía nada, yo seguía tranquila, pero ahora grande me doy cuenta de todo lo que significó y en realidad admiro a mis padres por su manejo, por su templanza y me hace valorarlos aún más”, afirmó la joven.

“Realmente fue una tontera. Creo que fue algo con mucha maldad que quisieron hacer, no puedo hablar de envidia o nada por el estilo, pero no sé porqué se les habrá ocurrido inventar semejante cosa”, indicó.

“Creo que finalmente fue algo que la televisión de alguna forma nos dio la espalda”, agregó.

“¿Vendía más el de una niña explotada, que el de una niña feliz? Te digo a nivel de medios”, consultó Julio César.

“Yo creo que ellos no supieron que hacer”, manifestó Christell respecto a sus padres.

“Viéndolo de una mirada muy como de medios, para mi en este momento si yo estuviera frente a una situación así y yo conozco la realidad de esa familia, yo apoyaría a esa familia y haría lo imposible por demostrar que es mentira lo que se está hablando”, afirmó.

“Como que siento que el haberme dejado de lado, finalmente lo que ellos hicieron fue como ‘le estamos dando a la razón a todo lo que están hablando porque no nos queremos entrometer’. Pero mucha gente conocía como era mi relación con mi familia, como se llevaban las cosas y de esa forma la tele como que finalmente igual nos dio la espalda, a pesar de haber compartido con nosotros fuera de cámara, algunos incluso haber visitado mi hogar”, expresó.