No hay quinto malo: Jessi Uribe quiere un hijo con Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara cantantes de música popular, hace un mes decidieron casarse en Medellín luego de casi tres años de relación. Hace pocos días regresaron de su luna de miel que fue por todo lo alto en Dubaí y las Islas Maldivas. Ambos no dudaron en compartir con sus seguidores los increíbles momentos de su boda y de su viaje.

En medio de una entrevista sobre como ha sido el tiempo que ha compartido con su esposa, le preguntaron a Jessi si estaba pensando en tener hijos con Jara, el cantautor afirmó bajo una sonrisa traviesa: “Yo tengo cuatro hijos, estamos esperando, si ella quiere yo estoy listo, pero no sé, cuando Dios quiera”.

Así pues el artista no descartó la posibilidad de tener un nuevo heredero, dándole espacio a Paola Jara para quien sea la que tome la decisión. Asumiendo que, Jara se encuentra enfocada en sus proyectos musicales y quien hace unos días se refirió al tema: “Prefiero no dar un ‘no’ rotundo porque no sé si en un par de años amanezca con la idea loca de decir: quiero un bebé”.

Sin embargo, la idea de un hijo de la pareja resulta siendo un anhelo para muchos de sus seguidores, quienes esperan que ambos conformen una familia sin dejar de lado, sus facetas de cantantes y compartan la felicidad con todos sus seguidores.

Además Uribe se refirió a como se siente junto a su esposa: “La paso delicioso con ella, no solo como pareja sino también como mi compañera de escenario. Cuando la veo en el ‘show’ y se transforma me enamoro más. Somos esposos, pero quiero ser novio de ella toda la vida. Somos una pareja

hermosa”, insistió.

Lo cierto es que la química que tiene la pareja en el escenario es innegable, demostrándolo en cada una de las presentaciones juntos y todo indica que esto no cambia fuera de los escenarios. La pareja está próxima a iniciar su gira ´La Conquista’ por los Estados Unidos, buscando llevar el género popular a todos las esferas del país norteamericano.

En cuanto al comienzo de su relación, esta se dio manera secreta debido a los comentarios que surgieron por la presunta infidelidad de Uribe a la que era su esposa en aquel momento Sandra Barrios, con quien tuvo sus cuatro hijos Luna, Sara, Roy y Alán. Su unión fue de más de diez años pero según el cantante “el amor se acabó” y a la vida compositor de ‘Dulce Pecado’ llegó la paisa Paola Jara.

