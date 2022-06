“No se dio”: Christell relató fallido encuentro con Mon Laferte tras estar en primera fila en uno de sus concierto

Christell Rodríguez estuvo como invitada en el programa conducido por Julio César Rodríguez, “Pero con Respecto”, en donde habló sobre su amistad con Mon Laferte y sobre su más reciente episodio con ella.

Recordemos que ambas se conocen desde que fueron parte de uno de los espacios de talento más reconocidos por el público, “Rojo”, en donde Christell estuvo mientras era pequeña.

Sin embargo, y a través de los años, ambas fueron perdiendo el contacto aunque sigue existiendo una fuerte conexión y cariño entre ambas. “La admiro muchísimo”, comentó Christell.

A raíz de esta declaración, JC le preguntó si habían tenido algún encuentro durante este último tiempo.

“Lo he intentado, fui a un concierto que hizo acá. Estuve en primera fila y me quedé hasta el final para ver la posibilidad de pasarme a verla. Pero no se dio”, contó Christell Rodríguez.

Este momento tuvo lugar en un espectáculo de Mon Laferte en el Movistar Arena, pero la joven no tuvo éxito cuando intentó acercarse a saludar a su excompañera de programa, esto porque un guardaespaldas no la dejó pasar.

“Creo que al guardia le dije que la conocía de muy chiquita, si estaba la posibilidad de conocerla. Me habían dicho que podía ser, que esperara, pero ese esperar...”, reveló.