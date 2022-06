Shakira y Piqué “peleaban en plena calle”: asegura periodista española

Ha transcurrido más de una semana desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaran oficialmente su separación tras 12 años de relación y dos hijos fruto de su unión, posterior a esta noticia que dejó atónitos a más de uno, no han cesado comentarios, rumores y nuevas informaciones relacionada con la pareja de famosos.

Algunos programas y periodistas especializados en la fuente de variedades han señalado que esta crisis no ha sido la primera protagonizada por la cantante colombiana y el futbolista del Barcelona FC, pues en el 2017 ya habían atravesado una situación complicada en su relación.

La cantante ha quedado decepcionada de las acciones de su ex pareja. Foto: Twitter

La periodista Silvia Taulués, colaboradora en varios medios de comunicación españoles y conocedora de ciertos detalles de años anteriores de la relación entre Shakira y Piqué ha contado que ya habían vivido una crisis importante.

El periódico español 20minutos.es publicó un reportaje dónde ofrece detalles aportados por la también escritora residenciada en Barcelona.

“Sucedió algo parecido. (Piqué) salía por los mismos lugares que ha estado saliendo en esta época, y es evidente que se le ve, es muy conocido. Llama mucho la atención, porque todo el mundo sabe que su pareja era Shakira”, refirió Taulés.

Así son las fiestas de Piqué tras separarse de Shakira.

La comunicadora también dijo que para aquel momento las emociones estaban tan alteradas que lograron afectar la salud y carrera de la colombiana que “perdió la voz” y la obligó a suspender una gira, incluso temía por una posible intervención quirúrgica.

Según comenta Shakira y Piqué tenían muchas discusiones públicamente.. “Recuerdo hablar con gente que me contaba que había discusiones a gritos de él hacia ella, y que se peleaban en medio de la calle, delante de todo el mundo”, dijo la escritora de la sección Vanitatis, de El Confidencial.

Gerard Piqué y Shakira (Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty )

Al parecer el desgaste en la relación fue lo que los llevó a tomar caminos separados. Muchos han coincidido en que la pareja llevaba unos 3 meses separados y que el delantero se había mudado a su apartamento de soltero.

“Desde el entorno de Piqué no te pueden asegurar que no haya habido una infidelidad porque ellos no quieren meterse en eso, pero la fama de Piqué en la noche Barcelonesa viene de muy lejos, no es de ahora de estos días”, refiere la periodista Silvia.

Shakira y Piqué (Manu Fernandez/AP)

Sin embargo, la familia de la intérprete de Pies descalzos tuvo injerencia para que se resolviese la crisis que atravesaron hace 5 años.

“Los padres de Shakira, que viven en Barranquilla, en Miami y en Barcelona, vinieron e hicieron una reunión familiar con los padres de él. Fue una cumbre familiar para frenar la crisis”, apuntó Taulés.

Agregó además que mientras Piqué está seguro de no querer volver con Shakira, ésta “ha estado lanzándole la caña a ver si podía volver con él, pero él no, lo tiene muy claro”, finalizó Silvia Taulés.