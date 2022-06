She-Hulk: la serie con la que Marvel aborda el feminismo desde la comedia sarcástica

A mediados de agosto de este mismo 2022 llega a la plataforma de Disney Plus una de las grandes apuestas de Marvel para su universo cinematográfico: She-Hulk (Abogada Hulka en España).

Desde cualquier punto de vista que se mire a esta miniserie que contará con nueve episodios, se trata de una producción importantísima por todos los frentes que va a encarar.

Es un experimento más de Marvel Studios que busca llegar a la mayor cantidad de público posible en pleno desarrollo de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM, por sus siglas en español).

Y es que She-Hulk no solo es la integración de un nuevo personaje para el UCM. En la serie se intentará educar al público sobre temas importantes como el feminismo, basado en el desenvolvimiento de una mujer en un mundo dominado por los hombres; tanto en el ámbito de los héroes, como en el de la práctica profesional (es abogada).

Además, lo hará desde diálogos colmados de sátira o sarcasmo que nos hará sentir que estamos viendo una sit-com (comedia de situación) norteamericana. Pero con el sello propio que tiene Marvel para mostrar a una futura integrante de los Avengers.

Foto: Instagram Disney

¿Cómo aborda el feminismo en She-Hulk?

Educar sobre los temas de igualdad de género es importante. Y She-Hulk lo hace poniendo el foco de su desarrollo en tres mujeres, en una serie en donde está el mismísimo Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo).

En primer lugar está la protagonista de la historia: Jennifer Walters/She-Hulk, interpretada por la talentosa Tatiana Maslany. Después está su mejor amiga, llamada Nikki, encarnada por la actriz Ginger Gonzaga.

Y por último, pero no menos importante, se encuentra la lideresa de la producción: la directora Kat Coiro, que será la encargada de darle el tono de sátira y sarcasmo a cada diálogo que lo necesite.

Si a alguien le queda alguna duda del trabajo de Coiro bajo la dirección de producciones relacionadas al humor, pues sepan que en su currículo hay trabajos que la certifican para abordar este tema.

Por solo nombrar algunas de las más importantes, Kat Coiro dirigió episodios de Modern Family y Brooklyn 99.

“Fue un proceso enorme e intenso. Soy una gran fan del UCM, y de hecho era una gran fan de los cómics de She-Hulk, así que cuando me enteré de que la estaban haciendo, me puse a trabajar a fondo y me vendí como la persona que podía dar vida a esta historia. Fue un proceso largo y complicado”, dijo Coiro en una entrevista que reseña La Casa de El.

Sobre el tema de los diálogos, la directora se apoyó en la guionista Jessica Gao, quien tuvo la tarea de educar, informar, entretener y simpatizar con la enorme cantidad de público hacia el que está dirigido la serie.

Según reseña Cinemas Comics, Ginger Gonzaga, actriz que interpreta a Nikki dijo sobre Jessica Gao: “Hizo una sátira muy inteligente, con muchos comentarios feministas geniales. Es realmente emocionante”.

Así que es momento de prepararnos para ver a un nuevo personaje en el UCM al que conoceremos bajos términos diferentes con respecto a lo que ha ocurrido anteriormente en Marvel Studios.