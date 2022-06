Alejandro Castillo sobre el alejamiento de la TV: “Era un trabajo tedioso que yo no quiero volver a repetir”

Medio siglo de carrera amparan la trayectoria de Alejandro Castillo, actor que en los últimos años se encuentra retirado de las teleseries y se ha dedicado a la docencia y dirección teatral. Recordado por inolvidables roles en teleseries como “Rompecorazón”, “Sucupira” y “A todo dar”, el actor reapareció públicamente para conversar de su retiro voluntario y la actualidad.

En “Reyes del Drama”, el actor se confesó y al ser consultado por algunos roles de teleseries como “Estúpido Cupido” o “Rompecorazón” dijo no recordar su paso por estas producciones.

“No me acuerdo nada de las teleseries, ni de los personajes. Sé que en Wikipedia están todos los datos, pero yo no me acuerdo de nada. Sé que lo pasábamos muy bien, no es que quiera renegar pero la memoria de las teleseries es así. El cerebro rechaza la idea de mantener esas experiencias. No me acuerdo absolutamente de nada”, asegura.

Sobre el fenómeno ocurrido en la pandemia de las repeticiones de históricas teleseries, el actor tiene un sentido análisis: “Creo que eso es culpa de los canales que no han sido capaces de renovar áreas dramáticas e invertir en producción nacional. Tienen ya 15 o 17 años de haber pasado, era otro país, la estructura de los canales. Los actores queremos trabajar en la mayor cantidad de cosas posibles y las teleseries son solo uno de esos aspectos. Era la fuente más importante de ingresos. Lamentamos que las producciones se vean tan limitadas”, reflexiona.

(Teleseries) “Esa etapa ya la pasé. Yo estoy muy contento ahora leyendo y haciendo teatro” — Alejandro Castillo

Su paso por Mega

Sobre el Tambito, recordado personaje de “A todo dar” recuerda no haber hecho casting porque lo llamaron directamente para el personaje. “Yo estaba trabajando en TVN y me llaman de Mega para decirme que tenía una oferta, giro y me voy al Mega. Me fui inmediatamente para ese canal porque era bastante buena la oferta, el personaje y el sueldo interesante. Nos fuimos también a Sudáfrica con “Algo está cambiando”. Nos gastamos toda la plata de la teleserie en ese viaje. Recuerdo que me habían arrendado un auto descapotable y cuando volvimos de Sudáfrica solo podía mostrar la llave, porque ya no daba para arrendar”, cuenta.

“Nuestro gremio es absolutamente político”

Al consultarle si alguna vez pasó por su cabeza tener algún tipo de vinculación política como muchos de sus compañeros que se han postulado a distintos cargos como alcaldes o diputados, el actor lo niega rotundamente. “En lo personal, jamás sería alcalde o diputado. Son cargos que están en la esfera opuesta a mis intereses. Sin embargo, el gremio nuestro es absolutamente político. Conversamos profundamente sobre algunos temas y tenemos una opinión política. Lo que pasa es que a los gerentes de los canales no les gusta que los actores tengan una opinión muy definida, sobre todo de izquierda, entonces muchos de los colegas prefieren quedarse callados. En la intimidad, todos sabemos nuestras opiniones. Yo celebro, me gusta que haya gente que se haya aventurado a ser constituyentes”.

Sobre su alejamiento de las teleseries, el actor recordó la rutina que tenía cada mañana donde partía a las 06:30 de la mañana repasando textos para estar grabando de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados incluidos. La cantidad de escenas según la importancia del personaje de cada actor: “Un desgaste terrible. Horarios fuera de toda lógica. Era un trabajo tedioso que yo no quiero repetir por ningún motivo. Esa etapa ya la pasé. Yo estoy muy contento ahora leyendo y haciendo teatro”, argumenta.

Estos factores influyeron en su alejamiento de la televisión. “El tiempo que le dedicamos al teatro es lo que nos dejaban libre las otras pegas que hacemos. Hacemos el teatro en la medida que podamos porque las teleseries nos consumían todo el tiempo y las energías. Yo he recibido algunas ofertas de teleseries y he dicho que no porque no me interesa ni el papel ni el sueldo. Hay vida después de las teleseries. Muchos colegas se las han arreglado haciendo clases, teatro. A muchos nos gustaría poder hacer series, más que teleseries. Así está funcionando el mercado. Han externalizado las producciones lo que debilita más el sistema”, sentenció.