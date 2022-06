En el día de su cumpleaños: las 10 mejores películas de Helen Hunt según IMDb

Este miércoles 15 de junio cumple 59 años la actriz Helen Hunt.

La intérprete estadounidense cuenta con una destacada trayectoria en el mundo del cine y la televisión.

En su carrera, ganó un Oscar a la mejor actriz por su rol en la cinta Mejor imposible, junto a Jack Nicholson. Además, tiene una nominación como actriz secundaria por The Sessions. Además, obtuvo cuatro Emmy a la mejor actriz de comedia por la serie Mad About You.

En el día de su cumpleaños, te dejamos las 10 mejores películas de Helen Hunt según IMDb.

El sitio web es la mayor base de datos de internet que cada día recibe los votos y evaluaciones de los aficionados, los cuáles califican las diferentes producciones que existen.

Las 10 mejores películas de Helen Hunt según IMDb

10.- La maldición del escorpión de Jade (6,7)

Un investigador de seguros y un experto en eficiencia que se odian son hipnotizados por un hipnotizador criminal con un escorpión de jade e involucrados en un robo de joyas.

9.- The Waterdance (6,8)

Un joven aprende a aceptar su discapacidad después de quedar paralizado en un accidente de senderismo.

8.- Te veo (6,8)

Extraños acontecimientos acechan a un detective y su familia mientras este investiga la desaparición de un joven. Se encuentra en Netflix.

7.- Bob Roberts (7,0)

Un cantante de folk conservador se dedica a la política y se postula para el Senado de los Estados Unidos. No está por encima de los trucos sucios y las campañas de difamación para obtener una ventaja sobre su oponente.

6.- Bobby (7,0)

La historia del asesinato del senador estadounidense Robert F. Kennedy, quien fue baleado en la madrugada del 5 de junio de 1968 en el Hotel Ambassador en Los Ángeles, California, y veintidós personas en el hotel, cuyas vidas nunca fueron la mismo.

5.- Desafío sobre olas (7,0)

La adolescente surfera Bethany Hamilton se sobrepone al trauma de haber perdido el brazo izquierdo en el ataque de un tiburón y regresa al agua. Se encuentra en HBO Max

4.- The Sessions (7,2)

Un hombre en un pulmón de acero que desea perder su virginidad contacta a un sustituto sexual profesional con la ayuda de su terapeuta y sacerdote. En Star+

3.- Cadena de favores (7,2)

Un niño intenta hacer del mundo un lugar mejor después de que su maestro le da esa oportunidad. Disponible en HBO Max

2.- Mejor imposible (7,7)

Una madre soltera y camarera, un autor misántropo y un artista gay forman una improbable amistad después de que el artista sea asaltado en un robo.

1.- Náufrago (7,8)

Un ejecutivo de FedEx debe transformarse física y emocionalmente para sobrevivir a un aterrizaje forzoso en una isla desierta. En HBO Max