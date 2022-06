Helhue Sukni aclaró que no es “amiga de los traficantes” tras insólita propuesta telefónica

Este miércoles, Helhue Sukni utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a algunos de sus seguidores, quienes la han llamado por teléfono para ofrecerle algunas inesperadas y molestas propuestas.

A través de su cuenta de Instagram, la “abogada de los narcos” contó que durante este martes la llamó una persona y lo paró en seco.

“Hay una hue... que me tiene bien chata y por favor corran la voz (...) ayer me llamó un hue... por si yo tengo alguien que le compre una empresa. Le dije que no soy corredora de propiedades y me dice ‘es que usted podría ofrecerla’”, partió contando.

Asimismo, aclaró que: “Creen que mi clientela, los traficantes, tienen plata, entonces los saco de hue... me llaman, que no es la primera persona, para ofrecerme que por favor venda propiedades, que le ofrezca a mis clientes”.

“Que son hueon..”, agregó molesta.

“No se les vuelva a ocurrir llamarme nadie más para que yo oferte especies a los traficantes, yo no soy parte de ese mundo, trabajo para mis clientes, los respeto y los quiero, pero no soy amiga de los traficantes”, sentenció finalmente.