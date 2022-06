“La raja afrontar el tema”: Pamela Díaz entrega apoyo a Jean Philippe Cretton tras sincerar depresión

Pamela Díaz y sus colegas televisivos salieron en masa a apoyar y abrazar al animador Jean Philippe Cretton, quien anunció a través de su cuenta de Instagram que está pasando por un difícil momento emocional y mental, debido a una fuerte depresión que lo ha acompañado “durante muchos años de mi vida”.

Ante esto, su pareja, quien se encuentra por trabajo fuera del país, le envió un mensaje entregándole todo su respaldo y celebró que su “amol” enfrente la situación públicamente y eche todo para afuera, como una manera de dar la pelea y salir adelante.

“Encuentro que es la raja afrontar el tema de la salud mental un temazo ❤️ apoyo maximo mi amolll”, le escribió “La Fiera”.

Junto a Pamela, varios amigos televisivos le entregaron su cariño en este duro y complejo momento que está pasando el animador de Chilevisión -entre ellos Diana Bolocco, Eduardo Fuentes y su amigo personal Mauricio Jürgersen, quien que le escribió “Te quiero amigo”- quien reconoció que le cuesta levantarse y salir a trabajar, producto del estado emocional en que se encuentra.

Te abrazo amigo. Gracias por compartir ❤️@dianaboloccof

Te abrazo, Jeanfi. Que transparentarlo sea el primer paso a la sanación❤️@millarayviera

“Abrazos JP y te felicito por poner en la mesa la salud mental que tanto nos cuesta , Valiente!!!!! un gran abrazo”@exhuevo

“Es inevitable sentir un poco de temor”

Jean Philippe Cretton se explayó con sinceridad y dijo que “es un tema bien difícil de comentar, pero que guarda relación con la depre o los distintos vericuetos que puede tener la salud mental...Esta tristeza es algo que a mí me ha acompañado durante muchos años de mi vida. Lamentablemente, se ha ido poniendo un poco más compleja a medida que avanza el tiempo. Y es difícil hablarlo porque creo yo que existen todavía muchos prejuicios en relación al tema. Entonces, es inevitable sentir un poco de susto, miedo, temor, aprensión, a poder decir lo que uno siente”, agregó el músico.

“Se nos tilda también muy fácil como personas débiles… Y cuesta todo un mundo, a mí me cuesta todo un mundo últimamente. Hay cosas que siempre han resultado de interés que se van diluyendo, como en mi caso por ejemplo la música”.

Incluso, reconoció que le está costando trabajar: “Es bien paradójico porque en el programa que estoy ahora está teniendo muy buenos resultados. Pero me cuesta mucho, me cuesta levantarme, me cuesta ir, me cuesta conversar, me cuesta hablar”.