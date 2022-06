Luego de 14 años: Edmundo Varas aclaró que su relación con Carolina Bastías en “Amor Ciego” fue “muy genuina”

Durante esta jornada, el nombre de Edmundo Varas volvió a sonar en el mundo de la farándula, esto luego de que Sergio Nakasone desempolvara algunas imágenes de lo que fue el reality “Amor Ciego” junto a Carolina Bastías.

A raíz de esta situación, el exchico reality estuvo como invitado en “Me late” en donde habló sobre algunas anécdotas de este periodo con su antiguo amor.

“Hay una percepción del programa, nos reímos mucho de eso, de lo que pudo haber pasado y lo que era cierto. Hay cosas que fueron reales, el enamorarse, acompañarse. conocer. En un momento fue súper genuino con Cari”, señaló Edmundo.

Asimismo, agregó que “el amor, uno habla como si fuese malo enamorarse, pero no es así y yo lo pasé bien”.

Con respecto a su relación con la princesa del reality de Canal 13, Carolina Bastías, el exparticipante comentó que: “Mi historia fue real, lo dijo ella en su minuto, le pasaron cosas, eso fue lo que conectó con la gente y traspasó las pantallas, fue una historia muy linda y particular”.

“No sé si contaría algo tan íntimo, igual eso no tiene nada que ver con lo que se piensa, sino que también el haber caminado por las calles de París. En esas caminatas quizás pasaron muchas cosas”, confesó.

Finalmente, Edmundo enfatizó que: “fue todo muy genuino y lo sigo afirmando, y es por lo que yo veía en la manera como nos comunicamos”.

“Una vez me llamó por teléfono y ahí el corazón me latió, yo estaba en un mall y me dijo que extrañaba mis canciones y yo le canté ahí”, contó.