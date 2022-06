Raquel Argandoña acusa a actriz de Canal 13 de “funar” su fallido docureality en TVN

Raquel Argandoña contó con nombre y apellido que la actriz de Canal 13, Loreto Aravena, fue la culpable de que el docureality “Las Argandoñas”, que protagonizó con su madre e hija, Kel Claderón, no tuviera el éxito que esperaban los ejecutivos de TVN, porque lo habría “funado”, según dijo en “Zona de Estrellas”.

La “Quintrala” aseguró que el fracaso del show televisivo, donde mostraba el día a día de su familia, fracasó porque Aravena -actual pareja de Max Luksic, director Ejecutivo del 13- habría llamado a que no vieran los episodios donde el canal nacional había puesto todas sus fichas, confiando en la popularidad e interés que generaría Argandoña en la audiencia.

Raquel realizó la acusación, mientras debatía con sus compañeros de Zona Latina, Mario Velasco y Manu González, entre otros, respecto a los programas que no tuvieron buena sintonía en la pantalla chica y terminaron siendo un gastadero de plata y verdadero fracaso televisivo.

Fue ahí cuando la madre de Nano Calderón y futura esposa de Félix Ureta señaló que “yo no me río tanto porque mi reality me lo funaron. Me lo funaron”, dijo sin ninguna autocrítica.

“A mí me dejaron sola en Televisión Nacional, al principio lo pintaban como las Kardashian, y Loreto Aravena me lo funó, llamó a funar el reality. Ella fue, Loreto Aravena, la actriz” , señaló Argandoña.

“Nos dejaron solos”

“Daban el de DJ Méndez que estaba con mucho éxito, el de nosotros era distinto. No teníamos ni libretista y al final ni en el Buenos Días a Todos nos pasaban publicidad, nos dejaron solos, solos (...) fue injusto porque había una muy buena producción, lo que pasa es que no nos pusieron libretista y nos dejaron botadas”, señaló sobre las razones del bajo rating para esos años, que bajó de los nueve a seis puntos, aproximadamente.

El programa debutó el 9 de octubre y duró hasta el 29 de diciembre del año 2012, puesto que de los 24 capítulos estipulados se redujeron solo 11.