The Boys: el episodio seis presentará “Herogasm” y será una prueba para el buen gusto

La tercera temporada de “The Boys” ha llegado finalmente a Amazon Prime y sin duda alguna, con tan solo 4 episodios ya ha quedado más que claro que los guionistas han puesto toda la carne en el asador y quieren hacer la temporada más grotesca y violenta hasta ahora, pero por lo visto, aún quedarían cosas más impactantes por mostrar.

A pesar de que se estrenará el 24 de junio, el sexto episodio titulado “Herogasm”, ya se ha colado entre las conversaciones en medios y redes sociales debido a que el equipo que trabajó en la grabación ha generado un inmenso hype por lo que tildan como “la mayor orgía vista en televisión”.

“Herogasm”, el capítulo con el que “The Boys” pondrá a prueba a sus más fervientes fans

Ha sido el mismo Eric Kripke, creador y showrunner de la serie quien ha dado detalles durante una entrevista con Sensacine “Es una especie de evento infame que tiene lugar en los cómics y no es un ‘spoiler’ decir que se trata de una enorme orgía de superhéroes”. Se trata de una adaptación de un spin-off de los cómics principales.

“Recuerdo haber oído a un par de miembros del equipo, que estaban fuera hablando en plan ‘He visto cosas...’ y parecía que venían de la guerra. me temo que tuvieron que rodar algunas cosas que les provocaron TEPT” comentó Chace Crawford, quien interpreta a Deep.

Mientras tanto, Antony Starr, quien da vida a Homelander, habló sobre el tema a pesar de no haber estado presente en el rodaje “Agradezco cuando escucho algunas de las historias el no haber estado allí porque creo que me habría marcado, que no hay suficiente terapia en el mundo para recuperarme de ese episodio”.

¿Cuál es el origen de “Herogasm”?

Publicado originalmente en 2009 a lo largo de seis números, nos cuenta la historia de cuando los personajes de The Boys se infiltran a la fiesta anual de superhéroes patrocinada por Vought en la que los asistentes pasan sus vacaciones practicando sexo.

Eric Kripke contó que al comienzo todos lo retaban a adaptar el spin-off “Aquellos que conocían los cómics, cuando sabían que estaba comenzando a hacer The Boys muy al principio, invariablemente el primer comentario que salía de sus bocas era: ‘Te reto a hacer el Herogasm” Habrá que ver los resultados del reto el 24 de junio.