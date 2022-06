Tiane Endler no aguantó a cibernauta que criticó sus vacaciones : “Me saqué la cresta todo el año para darme un gusto”

Feliz, bella y radiante aparece Christiane Endler en todas las fotos que se ha tomado en Cancún y exhibe en su cuenta de Instagram @tianeendler. Después de haber ganado todos los premios posibles, incluido el Champions League con el Olympique de Lyon, decidió partir a la riviera maya a disfrutar de un merecido descanso junto a su esposa Sofía Orozco (31), con quien se casó el año pasado y es hija del popular cantante ochentero conocido en Chile como Cristóbal.

Se nota que Christiane lo está pasando muy bien, quizás por lo mismo quiso compartir con sus seguidores y dejarlos saber cómo disfruta de esta semana de relajo. En cada imagen con su pareja aparecen desbordando alegría y disfrutando de las cálidas playas de arena blanca típicas del lugar.

En las mismas fotografías se les puede ver disfrutando del caribe y en una última publicación es la misma portera quien hace un brindis a la cámara acompañada de una rica langosta en la mesa. Fue esta escena la que habría provocado un inesperado comentario escrito por un ácido cibernauta, la criticó por estar gastando sus millones “teniendo un país en desastre económico”.

La arquera chilena no aguantó que la estuvieran basureando y por lo mismo respondió sin problemas a su enojado seguido y con signos de exclamación: “¡Me saqué la cresta entrenando todo el año para darme el gusto de tener una semana de vacaciones como yo quiera! si no le gusta o no le parece, puede dejar de seguirme, con mucho cariño”, respondió como pegándole un pelotazo en la cara, que aún debe estar recordando, al impudente usuario de Instagram.