“Viví una depresión con la pandemia, sin trabajo”, Daniel Alcaino hizo catarsis en su regreso a la TV

Invitado a Mucho Gusto, Daniel Alcaino se sinceró sobre lo que han sido sus últimos años de vida, principalmente desde que su conocido personaje “Yerko Puchento” fue sacado de la pantalla de Canal 13. En la instancia, habló de su nuevo trabajo como parte del elenco de la nueva teleserie “Hasta Encontrarte”, la cual lo habría hecho revivir en términos profesionales y sobre todo personales.

“Estoy pasando por una etapa muy feliz. Viví una depresión con la pandemia, sin trabajo, a distancia, los aforos, el no poder hacer espectáculos. Después de la serie, sentí un renacer como actor”, aseguró mientras contaba los detalles acerca de su nuevo personaje y de cómo la producción lo ayudó a superar sus días tristes.

“Ha sido todo un cambio. Cambio de casa televisiva, área dramática. Antes corría por Canal 13 y las cámaras me seguían, ahora he tenido que aprender otra técnica. Me he sentido súper bien”, dijo el artista que en la actualidad también aparece en la serie de Netflix “42 días en la oscuridad” basada en el caso de Viviana Haeger y que ha tenido buena recepción del público y la crítica especializada: “Yo he vivido hartas cosas en televisión, Los 80, el fenómeno de Yerko, estelares, yo pensaba que estaba acostumbrado a estas cosas, pero lo que pasó con la serie, por la valoración que la gente me ha dado, lo agradezco mucho”, contó emocionado.

Luego de recibir puros elogios por su actuación en la serie de Netflix, ahora se alista para volver a las pantallas con el el próximo estreno de “Hasta Encontrarte” el nuevo drama de Mega que reemplazará a Verdades Ocultas. El debut de la producción y regreso del intérprete de “Yerko Puchento” podrá verse el miércoles 22 de junio y cuenta con un elenco profesional como: Luz Valdivieso, Daniel Alcaíno, Coca Guazzini, Sigrid Alegría, entre otros.